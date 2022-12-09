Жестоко избивают и бросают "на подвал". Оккупанты усилили репрессии против работников Запорожской АЭС, сообщает "Энергоатом"

По информации компании, 8 декабря российские военные ворвались в помещение, в котором расположено управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников – женщин сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и увезли в неизвестном направлении.
"Кроме того, рашисты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензированного лица, непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность", – сообщили в "Энергоатоме".
Как считают в компании, оккупанты пытаются таким образом заставить работников станции переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям, что украинский персонал станции поддерживает их.
"Энергоатом" в очередной раз призывает МАГАТЭ и мировое сообщество приложить все усилия для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в "Энергоатоме".
2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.