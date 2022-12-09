Жестоко избивают и бросают "на подвал". Оккупанты усилили репрессии против работников Запорожской АЭС, сообщает "Энергоатом"

По информации компании, 8 декабря российские военные ворвались в помещение, в котором расположено управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников – женщин сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и увезли в неизвестном направлении.

"Кроме того, рашисты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензированного лица, непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность", – сообщили в "Энергоатоме".

Как считают в компании, оккупанты пытаются таким образом заставить работников станции переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям, что украинский персонал станции поддерживает их.

"Энергоатом" в очередной раз призывает МАГАТЭ и мировое сообщество приложить все усилия для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов.