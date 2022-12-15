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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, на востоке оккупанты снова повредили объекты энергоинфраструктуры – "Укрэнерго"

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Ремонт поврежденной инфраструктуры усложняет погода снег, оледенение, сильные порывы ветра, поясняют в "Укрэнерго"
Ремонт поврежденной инфраструктуры усложняет погода – снег, оледенение, сильные порывы ветра, поясняют в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

В одном из деоккупированных районов на востоке Украины из-за артиллерийского удара россиян повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом 15 декабря сообщила НЭК "Укрэнерго".

Аварийно-восстановительные работы начнутся после получения разрешения от военных. В "Укрэнерго" не назвали область, в которой это произошло. 

В компании отметили, что по состоянию на утро 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

"Ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра... Ремонтные бригады "Укрэнерго", облэнерго и компаний-производителей продолжают круглосуточно работать над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", – говорится в сообщении. 

В "Укрэнерго" добавили, что в некоторых областях уже превышены лимиты суточного потребления электроэнергии, поэтому были применены аварийные отключения.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid028DtN9R2nAep3JxEYHaQnq2hCKtganZ1axDpMRcUL25iu1BtayX3LGukxytCQVxbrl

13 декабря в "Укрэнерго" также сообщали о новых обстрелах объектов энергоинфраструктуры на востоке страны. 

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 14 декабря заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе немного улучшилась, власти планируют в ближайшие дни "выйти на плановые отключения во всех регионах".

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

По оценке президента Владимира Зеленского, для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Укрэнерго, дефицит, электричество, непогода, электроэнергия, электроснабжение, артиллерия, отключение света, обстрелы, война России против Украины, веерные отключения, инфраструктура, энергосистема
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