В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, на востоке оккупанты снова повредили объекты энергоинфраструктуры – "Укрэнерго"

Аварийно-восстановительные работы начнутся после получения разрешения от военных. В "Укрэнерго" не назвали область, в которой это произошло.
В компании отметили, что по состоянию на утро 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
"Ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра... Ремонтные бригады "Укрэнерго", облэнерго и компаний-производителей продолжают круглосуточно работать над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" добавили, что в некоторых областях уже превышены лимиты суточного потребления электроэнергии, поэтому были применены аварийные отключения.
13 декабря в "Укрэнерго" также сообщали о новых обстрелах объектов энергоинфраструктуры на востоке страны.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 14 декабря заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе немного улучшилась, власти планируют в ближайшие дни "выйти на плановые отключения во всех регионах".
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
По оценке президента Владимира Зеленского, для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.