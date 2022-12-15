В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, на востоке оккупанты снова повредили объекты энергоинфраструктуры – "Укрэнерго"

Аварийно-восстановительные работы начнутся после получения разрешения от военных. В "Укрэнерго" не назвали область, в которой это произошло.

В компании отметили, что по состоянию на утро 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

"Ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра... Ремонтные бригады "Укрэнерго", облэнерго и компаний-производителей продолжают круглосуточно работать над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что в некоторых областях уже превышены лимиты суточного потребления электроэнергии, поэтому были применены аварийные отключения.

13 декабря в "Укрэнерго" также сообщали о новых обстрелах объектов энергоинфраструктуры на востоке страны.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 14 декабря заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе немного улучшилась, власти планируют в ближайшие дни "выйти на плановые отключения во всех регионах".