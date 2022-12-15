Замглавы ОП Тимошенко: Ситуация в энергосистеме на этой неделе улучшилась. В ближайшие дни хотим выйти на плановые отключения во всех регионах

"Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения", – сказал Тимошенко.
По его информации, 14 декабря аварийные отключения применялись только в нескольких областях.
"Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах", – подчеркнул Тимошенко.
В Киеве ограничения электроэнергии 14 декабря сократились, а почти все "серые зоны" в графиках были со светом, отметил директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
По оценке президента Владимира Зеленского, для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.