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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замглавы ОП Тимошенко: Ситуация в энергосистеме на этой неделе улучшилась. В ближайшие дни хотим выйти на плановые отключения во всех регионах

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В ОП заявляют, что Украина возвращается к плановым графикам отключений света
В ОП заявляют, что Украина возвращается к плановым графикам отключений света
Фото: EPA

Ситуация в энергосистеме Украины на текущей неделе улучшилась, в большинстве регионов удалось восстановить графики плановых отключений электричества, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом он сказал 14 декабря в эфире телемарафона, который транслирует "1+1".

"Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения", – сказал Тимошенко.

По его информации, 14 декабря аварийные отключения применялись только в нескольких областях.

"Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах", – подчеркнул Тимошенко.

В Киеве ограничения электроэнергии 14 декабря сократились, а почти все "серые зоны" в графиках были со светом, отметил директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0k9WLi6sx7zxsCjEAaShjRRL56HPo724rSwX2KqjfihWVsRbW23LVoKFmdJUzr4VFl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

По оценке президента Владимира Зеленского, для поверхностного восстановления разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, электричество, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, война России против Украины, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, энергосистема, Yasno
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