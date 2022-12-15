Замглавы ОП Тимошенко: Ситуация в энергосистеме на этой неделе улучшилась. В ближайшие дни хотим выйти на плановые отключения во всех регионах

В ОП заявляют, что Украина возвращается к плановым графикам отключений света Фото: EPA

"Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения", – сказал Тимошенко.

По его информации, 14 декабря аварийные отключения применялись только в нескольких областях.

"Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах", – подчеркнул Тимошенко.

В Киеве ограничения электроэнергии 14 декабря сократились, а почти все "серые зоны" в графиках были со светом, отметил директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.