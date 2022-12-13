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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский предложил основать Парижский механизм координации усилий, чтобы гарантировать энергостойкость Украины зимой

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Зеленский партнерам: Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции повреждены. Не дай Бог, но представьте, что бы это значило в ваших странах
Зеленский – партнерам: Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции повреждены. Не дай Бог, но представьте, что бы это значило в ваших странах
Фото: president.gov.ua

Необходим специальный постоянный механизм международной поддержки украинской энергетики, чтобы лишить смысла российские атаки и заставить РФ думать о том, как остановить агрессию, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал, выступая онлайн на конференции "Солидарны с украинским народом", проходящей в Париже, стенограмму опубликовал Офис президента.

"Россия открыла новый фронт против нас, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе нашей страны. России нужен блэкаут в Украине, чтобы использовать это как якобы поражение Европы и всего нашего демократического сопротивления", – сказал Зеленский.

По его словам, в ответ был основан новый формат сотрудничества. Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетике, в том числе благодаря помощи партнеров. 

"Но сейчас большинство наших электростанций, к сожалению, повреждены или разрушены обстрелами. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции... Не дай Бог, но представьте, что бы это значило в ваших странах. Один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков наших АЭС, сработала автоматика. К счастью, без инцидентов", – отметил Зеленский. 

По его данным, только на поверхностное, быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.

Как заявил Зеленский, Украине необходим специальный постоянный механизм координации усилий – Парижский механизм, "который поможет давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора".

"Пока у нас, к сожалению, еще нет такой современной системы ПВО, которая могла бы сбивать стопроцентно российские ракеты и дроны, но мы можем создать такую систему принятия решений, которая сможет на 100% лишить смысла террористическую тактику России. Когда будет гарантирована энергостойкость Украины на весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции из нашей страны в ваши страны, будет гарантировано и то, что России не помогут никакие удары, никакие блэкауты, ни один поиск оружия. там в Иране или в других местах. России придется думать о том, как остановить агрессию. Наконец-то остановить", – считает президент.

По его мнению, энергетика – "один из ключей к этому".

"Я верю, что этот ключ будет в наших руках", – подытожил Зеленский. 

Он также перечислил ряд "конкретных вещей", которыми партнеры могут помочь украинской энергетике

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1484039105454788/

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, электричество, помощь, электроэнергия, АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, восстановление
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