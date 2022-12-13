Зеленский предложил основать Парижский механизм координации усилий, чтобы гарантировать энергостойкость Украины зимой

Зеленский – партнерам: Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции повреждены. Не дай Бог, но представьте, что бы это значило в ваших странах Фото: president.gov.ua

"Россия открыла новый фронт против нас, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе нашей страны. России нужен блэкаут в Украине, чтобы использовать это как якобы поражение Европы и всего нашего демократического сопротивления", – сказал Зеленский.

По его словам, в ответ был основан новый формат сотрудничества. Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетике, в том числе благодаря помощи партнеров.

"Но сейчас большинство наших электростанций, к сожалению, повреждены или разрушены обстрелами. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции... Не дай Бог, но представьте, что бы это значило в ваших странах. Один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков наших АЭС, сработала автоматика. К счастью, без инцидентов", – отметил Зеленский.

По его данным, только на поверхностное, быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее €1,5 млрд.

Как заявил Зеленский, Украине необходим специальный постоянный механизм координации усилий – Парижский механизм, "который поможет давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора".

"Пока у нас, к сожалению, еще нет такой современной системы ПВО, которая могла бы сбивать стопроцентно российские ракеты и дроны, но мы можем создать такую систему принятия решений, которая сможет на 100% лишить смысла террористическую тактику России. Когда будет гарантирована энергостойкость Украины на весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции из нашей страны в ваши страны, будет гарантировано и то, что России не помогут никакие удары, никакие блэкауты, ни один поиск оружия. там в Иране или в других местах. России придется думать о том, как остановить агрессию. Наконец-то остановить", – считает президент.

По его мнению, энергетика – "один из ключей к этому".

"Я верю, что этот ключ будет в наших руках", – подытожил Зеленский.

Он также перечислил ряд "конкретных вещей", которыми партнеры могут помочь украинской энергетике.