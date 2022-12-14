В результате утренней атаки дронами-камикадзе объекты энергетики не пострадали – "Укрэнерго"

"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений – все 13 БПЛА были сбиты", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также сообщили, что вчера был введен в работу еще один блок на атомной станции и это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.

"Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке – из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно повреждаются. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников", – сообщили в пресс-службе.

Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзе. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько зданий, в том числе жилых.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.