В результате утренней атаки дронами-камикадзе объекты энергетики не пострадали – "Укрэнерго"

"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений – все 13 БПЛА были сбиты", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" также сообщили, что вчера был введен в работу еще один блок на атомной станции и это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.
"Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке – из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно повреждаются. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников", – сообщили в пресс-службе.
Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзе. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько зданий, в том числе жилых.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.