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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате утренней атаки дронами-камикадзе объекты энергетики не пострадали – "Укрэнерго"

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В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии
В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Российская атака дронами-камикадзе утром 14 декабря не повредила украинские энергетические объекты. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений – все 13 БПЛА были сбиты", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также сообщили, что вчера был введен в работу еще один блок на атомной станции и это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.

"Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке – из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно повреждаются. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников", – сообщили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0AvGxMd57BiTYU1wfDfU9unPfzTS8vyziVgpqwDQoVAsxPve7MAUkhD84FQGPrMpSl

Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзеЖертв и пострадавших нет,  разрушено несколько зданий, в том числе жилых.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря. 

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, беспилотники, война России против Украины
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