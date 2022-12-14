ПВО сбила в Киевской области уже 13 дронов-камикадзе, обломки повредили несколько зданий, но люди не пострадали

В столице с утра была объявлена воздушная тревога Фото: ЕРА

По словам начальника КГВА Сергея Попко, с утра прошли уже две волны атаки российских беспилотников. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько домов, в том числе жилые.

"Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание, еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали”, – сказал Попко.