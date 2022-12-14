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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила в Киевской области уже 13 дронов-камикадзе, обломки повредили несколько зданий, но люди не пострадали

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В столице с утра была объявлена воздушная тревога
В столице с утра была объявлена воздушная тревога
Фото: ЕРА

Силы противовоздушной обороны сбили уже 13 дронов-камикадзе, которыми утром 14 декабря российские оккупанты атакуют столицу. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, с утра прошли уже две волны атаки российских беспилотников. Жертв и пострадавших нет,  разрушено несколько домов, в том числе жилые.

"Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание, еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали”, – сказал Попко.

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram о том, что в результате попаданий обломков дронов в городе Вишневое Киевской области поврежден частный дом.

Телеканал "Киев" опубликовал видео обломков беспилотника, сбитого ПВО. На нем видно надпись "За Рязань!".

5 декабря на аэродроме Дягилево под Рязанью произошел  взрыв. Пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз.

Контекст:

В Киеве и  области с утра продолжается воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников. По состоянию на 8.00 общее количество сбитых за утро дронов составляло 11.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря. 

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Предыдущая атака по Киеву была 23 ноября, тогда россияне ударили ракетами. 

По данным Кличко на 28 ноября, за время полномасштабного вторжения России в Киеве в результате ударов оккупантов погибло более 150 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.


Теги: Киев, Киевская область, ПВО, армия РФ, беспилотники, война России против Украины, Сергей Попко, разрушения, Вишневое, Кирилл Тимошенко
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