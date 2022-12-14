ПВО сбила в Киевской области уже 13 дронов-камикадзе, обломки повредили несколько зданий, но люди не пострадали

По словам начальника КГВА Сергея Попко, с утра прошли уже две волны атаки российских беспилотников. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько домов, в том числе жилые.
"Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание, еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали”, – сказал Попко.
Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram о том, что в результате попаданий обломков дронов в городе Вишневое Киевской области поврежден частный дом.
Телеканал "Киев" опубликовал видео обломков беспилотника, сбитого ПВО. На нем видно надпись "За Рязань!".
5 декабря на аэродроме Дягилево под Рязанью произошел взрыв. Пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз.
В Киеве и области с утра продолжается воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников. По состоянию на 8.00 общее количество сбитых за утро дронов составляло 11.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Предыдущая атака по Киеву была 23 ноября, тогда россияне ударили ракетами.
По данным Кличко на 28 ноября, за время полномасштабного вторжения России в Киеве в результате ударов оккупантов погибло более 150 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.