В Киеве продолжают работу силы ПВО, сбит еще один дрон – КГВА

"Воздушная тревога продолжается! Силы ПВО столицы работают. Сбит еще один Shahed", – говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что по состоянию на 8.00 общее количество сбитых за утро дронов – 11.

Перед этим мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве и Киевской области силы противовоздушной обороны утром 14 декабря сбили 10 дронов-камикадзе Shahed. По данным КГВА, обломок от одного из дронов повредил два админздания в Шевченковском районе.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.