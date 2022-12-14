ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве продолжают работу силы ПВО, сбит еще один дрон – КГВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киев утром 14 декабря атакуют дронами
Киев утром 14 декабря атакуют дронами
Фото: depositphotos.com

В Киеве продолжается воздушная тревога, сбит уже 11-й иранский дрон, используемый оккупантами. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"Воздушная тревога продолжается! Силы ПВО столицы работают. Сбит еще один Shahed", – говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что по состоянию на 8.00 общее количество сбитых за утро дронов – 11.

Перед этим мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве и Киевской области силы противовоздушной обороны утром 14 декабря сбили 10 дронов-камикадзе Shahed. По данным КГВА, обломок от одного из дронов повредил два админздания в Шевченковском районе. 

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря. 

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Предыдущая атака по Киеву была 23 ноября, тогда россияне ударили ракетами. 

По данным Кличко на 28 ноября, за время полномасштабного вторжения России в Киеве в результате ударов оккупантов погибли более 150 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.

Теги: Киев, ПВО, беспилотники, война России против Украины, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (559999)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (264094)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (161077)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (62259)
5
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (47339)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (41526)
7
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39660)
8
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (36084)
 
 
 
 