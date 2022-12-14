В Киеве продолжают работу силы ПВО, сбит еще один дрон – КГВА

"Воздушная тревога продолжается! Силы ПВО столицы работают. Сбит еще один Shahed", – говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что по состоянию на 8.00 общее количество сбитых за утро дронов – 11.
Перед этим мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве и Киевской области силы противовоздушной обороны утром 14 декабря сбили 10 дронов-камикадзе Shahed. По данным КГВА, обломок от одного из дронов повредил два админздания в Шевченковском районе.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Предыдущая атака по Киеву была 23 ноября, тогда россияне ударили ракетами.
По данным Кличко на 28 ноября, за время полномасштабного вторжения России в Киеве в результате ударов оккупантов погибли более 150 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.