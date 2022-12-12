ЕС согласовали санкции против Ирана из-за поставок оружия России

Это связано с их ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов, которые Россия использует в войне против Украины, сообщает Совет ЕС.

Также об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Иран утверждает, что беспилотники были отправлены до начала войны, но эти санкции являются нашим сильным сигналом Ирана", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что такие санкции вводятся впервые с 2019 года.

Также Боррель добавил, что обсуждался девятый пакет санкций против России, но он пока еще не согласован.

О введение санкций против Ирана написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"ЕС согласовали пакет санкций против Ирана из-за поставок оружия России. По словам Жозепа Борреля, в санкционный список внесены 8 человек и одна организация", – заявил он в Telegram.