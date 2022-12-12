ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС согласовали санкции против Ирана из-за поставок оружия России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель рассказал о санкциях против Ирана
Боррель рассказал о санкциях против Ирана
Фото: EPA

Совет Европейского Союза 12 декабря добавил четыре физических и четыре юридических лица в список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Это связано с их ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов, которые Россия использует в войне против Украины, сообщает Совет ЕС.

Также об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Иран утверждает, что беспилотники были отправлены до начала войны, но эти санкции являются нашим сильным сигналом Ирана", – сказал  Боррель.

Он подчеркнул, что такие санкции вводятся впервые с 2019 года.

Также Боррель добавил, что обсуждался девятый пакет санкций против России, но он пока еще не согласован.

О введение санкций против Ирана написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"ЕС согласовали пакет санкций против Ирана из-за поставок оружия России. По словам Жозепа Борреля, в санкционный список внесены 8 человек и одна организация", – заявил он в Telegram.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.

22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".

Теги: Иран, санкции, беспилотники, санкции против Ирана, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джонсон на украинском поздравил украинцев с наступающим Рождеством. Видео
Джонсон на украинском поздравил украинцев с наступающим Рождеством. Видео
  "Танцевальный бит сливается с минорными аккордами". Макс Барских выпустил новогодний трек на английском языке. Видео
  "Танцевальный бит сливается с минорными аккордами". Макс Барских выпустил новогодний трек на английском языке. Видео
"Было комфортно считать себя аполитичной". Дорофеева публично попросила прощения за работу на российский рынок
"Было комфортно считать себя аполитичной". Дорофеева публично попросила прощения за работу на российский рынок
"У нее есть ответы почти на все наши вопросы". Роговцева провела литературный вечер в доме Леси Украинки на Волыни. Видео
"У нее есть ответы почти на все наши вопросы". Роговцева провела литературный вечер в доме Леси Украинки на Волыни. Видео
  Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео
  Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео
Букингемский дворец презентовал рождественскую открытку с изображением Чарльза III и его жены
Букингемский дворец презентовал рождественскую открытку с изображением Чарльза III и его жены
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Сюзан Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
  Сюзан Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (87530)
2
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (42072)
3
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (33935)
4
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (24476)
5
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (23114)
6
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (21550)
7
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение (16191)
8
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью (16101)
 
 
 
 