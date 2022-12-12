ЕС согласовали санкции против Ирана из-за поставок оружия России

Это связано с их ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов, которые Россия использует в войне против Украины, сообщает Совет ЕС.
Также об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.
"Иран утверждает, что беспилотники были отправлены до начала войны, но эти санкции являются нашим сильным сигналом Ирана", – сказал Боррель.
Он подчеркнул, что такие санкции вводятся впервые с 2019 года.
Также Боррель добавил, что обсуждался девятый пакет санкций против России, но он пока еще не согласован.
О введение санкций против Ирана написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"ЕС согласовали пакет санкций против Ирана из-за поставок оружия России. По словам Жозепа Борреля, в санкционный список внесены 8 человек и одна организация", – заявил он в Telegram.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".