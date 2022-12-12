Иран планирует ограничить дальность ракет, направляемых в Россию – СМИ

Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН, результатом чего могут стать новые санкции ООН против Ирана. Такая ситуация была бы проблематичной как для Ирана, так и для России, пишет издание.

Четыре израильских чиновника заявили, что международное давление не полностью удержало Тегеран от планирования отправки ракет в Россию, и он намерен в ближайшее время приступить к поставкам.

При этом чтобы смягчить международные последствия, Иран планирует предоставить России только ракеты с дальностью менее 300 километров и модифицировать другие ракеты, чтобы они оставались в рамках параметров резолюции.

Это включает в себя ракетную систему Fateh-110 с дальностью действия 300 километров, но, по словам израильских официальных лиц, иранцы планируют модифицировать ее, чтобы она не нарушала резолюцию.

Источники добавили, что изначально иранцы рассматривали также возможность поставки в Россию ракеты Zolfaghar с дальностью полета 700 километров, но больше не обсуждают отправку этой системы.