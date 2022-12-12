Иран планирует ограничить дальность ракет, направляемых в Россию – СМИ

Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН, результатом чего могут стать новые санкции ООН против Ирана. Такая ситуация была бы проблематичной как для Ирана, так и для России, пишет издание.
Четыре израильских чиновника заявили, что международное давление не полностью удержало Тегеран от планирования отправки ракет в Россию, и он намерен в ближайшее время приступить к поставкам.
При этом чтобы смягчить международные последствия, Иран планирует предоставить России только ракеты с дальностью менее 300 километров и модифицировать другие ракеты, чтобы они оставались в рамках параметров резолюции.
Это включает в себя ракетную систему Fateh-110 с дальностью действия 300 километров, но, по словам израильских официальных лиц, иранцы планируют модифицировать ее, чтобы она не нарушала резолюцию.
Источники добавили, что изначально иранцы рассматривали также возможность поставки в Россию ракеты Zolfaghar с дальностью полета 700 километров, но больше не обсуждают отправку этой системы.
В соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках ядерной сделки, странам не разрешается передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".