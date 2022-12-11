Зимняя погода не отражается на иранских дронах, которые РФ использует в Украине

Однако, по словам Игната, они чувствительны к шквальному ветру и, частично, к обледенению.

"Шквальный ветер может влиять на плоскость крыла Shahed. При определенной влажности воздуха может быть обмерзание на один – три часа, а затем они могут спокойно лететь себе в любую морозную погоду. Это не проблема", – объяснил спикер.

Он отметил, ВСУ Украины не имеют средств противовоздушной обороны, способных сбить российские баллистические ракеты.

"Самый эффективный метод уничтожения этих ракет – на старте, там, где они расположены. Различные виды "хлопка" могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть... Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине", – добавил представитель Воздушных сил.