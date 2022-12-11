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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зимняя погода не отражается на иранских дронах, которые РФ использует в Украине

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10 декабря российские войска нанесли 15 ударов беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Херсонской, Николаевской и Одесской областям
10 декабря российские войска нанесли 15 ударов беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Херсонской, Николаевской и Одесской областям
Фото: Tal Inbar / Twitter

Холодная погода не влияет на иранские дроны-камикадзе Shahed, которые Россия использует для атак по Украине. Об этом 11 декабря сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "1+1".

Однако, по словам Игната, они чувствительны к шквальному ветру и, частично, к обледенению.

"Шквальный ветер может влиять на плоскость крыла Shahed. При определенной влажности воздуха может быть обмерзание на один – три часа, а затем они могут спокойно лететь себе в любую морозную погоду. Это не проблема", – объяснил спикер.

Он отметил, ВСУ Украины не имеют средств противовоздушной обороны, способных сбить российские баллистические ракеты.

"Самый эффективный метод уничтожения этих ракет – на старте, там, где они расположены. Различные виды "хлопка" могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть... Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине", – добавил представитель Воздушных сил.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Командование ВВС Украины 10 декабря сообщило, что российские войска нанесли 15 ударов беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Херсонской, Николаевской и Одесской областям, а украинская ПВО сбила 10 беспилотников.

В тот же день в отчете американского Института исследования войны (ISW) было сказано, что Россия возобновила атаки на инфраструктуру беспилотными летательными аппаратами, что может говорить об увеличении их количества в ее распоряжении.

Теги: ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, баллистическая ракета
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