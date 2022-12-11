Россия могла получить новую порцию беспилотников от Ирана – ISW

Российские войска в последние дни нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на юге Украины, используя значительно большее количество беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели, говорится в сообщении.
Аналитики напомнили, что командование ВВС Украины 10 декабря сообщило, что российские войска нанесли 15 ударов беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а украинская ПВО сбила 10 беспилотников.
Российские войска не использовали большее количество беспилотников иранского производства для атак на украинскую инфраструктуру с 23 октября. Ранее ISW предполагало, что российские войска, вероятно, модифицировали беспилотники для более прохладной погоды и возобновили использование беспилотников иранского производства для ударов по украинским городам впервые за три недели 7 декабря.
Увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников иранского производства произошло после 9 декабря. Это может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников за трехнедельный период их неиспользования или что Россия недавно получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана, отмечают в ISW.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".