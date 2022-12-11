Россия могла получить новую порцию беспилотников от Ирана – ISW

Российские войска в последние дни нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на юге Украины, используя значительно большее количество беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели, говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что командование ВВС Украины 10 декабря сообщило, что российские войска нанесли 15 ударов беспилотниками Shahed-136 и Shahed-131 по Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а украинская ПВО сбила 10 беспилотников.

Российские войска не использовали большее количество беспилотников иранского производства для атак на украинскую инфраструктуру с 23 октября. Ранее ISW предполагало, что российские войска, вероятно, модифицировали беспилотники для более прохладной погоды и возобновили использование беспилотников иранского производства для ударов по украинским городам впервые за три недели 7 декабря.

Увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников иранского производства произошло после 9 декабря. Это может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников за трехнедельный период их неиспользования или что Россия недавно получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана, отмечают в ISW.