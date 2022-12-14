В Киеве и Киевской области утром сбили 10 дронов-камикадзе Shahed, в столице повреждены два админздания

Утром в Киеве прогремело несколько взрывов Фото: depositphotos.com

"В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов Shahed", – написал городской голова.

По данным Киевской городской военной администрации, обломок от одного из дронов повредил два админздания в Шевченковском районе.

Ранее Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева. В столице и Киевском регионе объявлена воздушная тревога.

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