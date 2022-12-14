В Киеве и Киевской области утром сбили 10 дронов-камикадзе Shahed, в столице повреждены два админздания

"В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов Shahed", – написал городской голова.
По данным Киевской городской военной администрации, обломок от одного из дронов повредил два админздания в Шевченковском районе.
Ранее Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева. В столице и Киевском регионе объявлена воздушная тревога.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.