В Киеве прогремели взрывы. В КГВА сообщили о работе ПВО

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", – написал городской голова.

По данным Киевской городской военной администрации, взрывы связаны с работой сил противовоздушной обороны.

"В Киевской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

По состоянию на 6.45 воздушные тревоги объявлены в Киеве, Киевской, Житомирской и Винницкой областях, а также в Крыму.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.