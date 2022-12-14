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В Киеве прогремели взрывы. В КГВА сообщили о работе ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве объявлена воздушная тревога
Фото: depositphotos.com

В Киеве утром 14 декабря прогремели несколько взрывов. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", – написал городской голова.

По данным Киевской городской военной администрации, взрывы связаны с работой сил противовоздушной обороны.

"В Киевской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

По состоянию на 6.45 воздушные тревоги объявлены в Киеве, Киевской, Житомирской и Винницкой областях, а также в Крыму.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Теги: Киев, КГГА, ПВО, взрывы
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