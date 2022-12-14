В Киеве прогремели взрывы. В КГВА сообщили о работе ПВО

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", – написал городской голова.
По данным Киевской городской военной администрации, взрывы связаны с работой сил противовоздушной обороны.
"В Киевской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
По состоянию на 6.45 воздушные тревоги объявлены в Киеве, Киевской, Житомирской и Винницкой областях, а также в Крыму.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.