"Мы, украинцы, очень жадные люди". В "Укроборонпроме" заявили о разработке дронов-камикадзе с возможностью возвращения

Говоря о беспилотнике, разработку которого анонсировал "Укроборонпром", Болдырев сказал, что он уже практически готов и проходит испытания.
"Он уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, сейчас проходит обучение. [Обычно] мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе – держим в голове. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата", – сказал сотрудник "Укроборонпрома".
В дроне используются детали иностранного производства, программное обеспечение будет украинским.
"Практически все БПЛА состоят частично из иностранных комплектующих. Это честный ответ. Украина не делает, допустим, видеокамеры нужного разрешения. Но все собрать, положить в планер, подружить, создать программное обеспечение, которое будет обслуживать беспилотник, увязать его с наземной станцией и потом побороться с РЭБ – это украинское", – пояснил Болдырев.
О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.
17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.
2 ноября Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.
4 декабря "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.
Министр обороны Украины Алексей Резников 8 декабря сообщил, что за месяц Минобороны приняло на вооружение семь видов украинских дронов.