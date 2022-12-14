Глава Житомирской ОВА предупредил о возможной повторной атаке дронов за утро

"Воздушная опасность продолжается. Возможна вторая волна атаки беспилотников. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Бунечко.

Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы. Там обломок от одного из дронов повредил два админздания.

По данным городского головы, в Киеве и Киевской области силы противовоздушной обороны сбили уже 10 дронов-камикадзе Shahed.

По состоянию на 8.00 воздушные тревоги объявлены в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

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