Глава Житомирской ОВА предупредил о возможной повторной атаке дронов за утро

"Воздушная опасность продолжается. Возможна вторая волна атаки беспилотников. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Бунечко.
Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы. Там обломок от одного из дронов повредил два админздания.
По данным городского головы, в Киеве и Киевской области силы противовоздушной обороны сбили уже 10 дронов-камикадзе Shahed.
По состоянию на 8.00 воздушные тревоги объявлены в Киеве, Киевской и Житомирской областях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.