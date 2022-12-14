Попытки компенсировать потери "Укрэнерго" за счет новых тарифов дадут только отрицательный результат – Союз промышленников и предпринимателей

НКРЭКУ предложила повысить тариф на передачу электроэнергии на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на 356% Фото: depositphotos.com

"Бизнес сегодня работает в условиях очень сложной поставки электроэнергии как таковой, поскольку агрессор разрушает энергетическую инфраструктуру. Однако попытки компенсировать потери "Укрэнерго" за счет новых тарифов, по нашим расчетам, дадут только отрицательный результат", – заявил глава организации.

По его словам, НКРЭКУ стоит обратить внимание на пример повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 70%.

"В результате этого повышения мы получили только усугубление кризиса в ГМК, который был одним из основных заказчиков услуг УЗ: объем производства там упал на 70–80%, и УЗ уже с повышенными тарифами получает денег меньше, чем до повышения. Аналогично будет с намерениями НКРЭКУ", – считает Кинах.

Президент УСПП отметил, что бизнес работает в очень неблагоприятных условиях, в первую очередь из-за роста расходов на логистику.

"В условиях военного положения необходимо очень ответственно принимать решения, влияющие на условия ведения бизнеса. Каждое повышение или даже намерение должно сопровождаться диалогом со структурированными объединениями бизнеса и предпринимателей. Сейчас необходимо бороться за каждое рабочее место и работающее предприятие, чтобы обеспечить жизнедеятельность экономики Украины для победы над врагом. И это должен понимать каждый исполнитель на своем рабочем месте", – заявил он.