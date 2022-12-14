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Попытки компенсировать потери "Укрэнерго" за счет новых тарифов дадут только отрицательный результат – Союз промышленников и предпринимателей

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НКРЭКУ предложила повысить тариф на передачу электроэнергии на 51%, а на диспетчеризацию сразу на 356%
НКРЭКУ предложила повысить тариф на передачу электроэнергии на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на 356%
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запланировала существенное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, но этот шаг не решит проблемы энергетической отрасли, а только усилит экономический кризис. Об этом заявил в комментарии "Обозревателю" президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Украины (УСПП) Анатолий Кинах.

"Бизнес сегодня работает в условиях очень сложной поставки электроэнергии как таковой, поскольку агрессор разрушает энергетическую инфраструктуру. Однако попытки компенсировать потери "Укрэнерго" за счет новых тарифов, по нашим расчетам, дадут только отрицательный результат", – заявил глава организации.

По его словам, НКРЭКУ стоит обратить внимание на пример повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 70%.

"В результате этого повышения мы получили только усугубление кризиса в ГМК, который был одним из основных заказчиков услуг УЗ: объем производства там упал на 70–80%, и УЗ уже с повышенными тарифами получает денег меньше, чем до повышения. Аналогично будет с намерениями НКРЭКУ", – считает Кинах.

Президент УСПП отметил, что бизнес работает в очень неблагоприятных условиях, в первую очередь из-за роста расходов на логистику.

"В условиях военного положения необходимо очень ответственно принимать решения, влияющие на условия ведения бизнеса. Каждое повышение или даже намерение должно сопровождаться диалогом со структурированными объединениями бизнеса и предпринимателей. Сейчас необходимо бороться за каждое рабочее место и работающее предприятие, чтобы обеспечить жизнедеятельность экономики Украины для победы над врагом. И это должен понимать каждый исполнитель на своем рабочем месте", – заявил он.

Контекст:

"РБК-Украина" отмечало, что НКРЭКУ предложила повысить тариф на передачу электроэнергии на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на 356%. Объясняется это тем, что "Укрэнерго" не хватает денег, чтобы рассчитываться со своими долгами, пишет агентство.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов.

Теги: экономика, энергетика, бизнес, Укрэнерго, тарифы, Анатолий Кинах, электроэнергия, НКРЭКУ, предприниматели, расходы, УСПП, экономический кризис
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