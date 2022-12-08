НБУ сохранил учетную ставку в размере 25% и назвал инфляцию "контролируемой"

По мнению регулятора, это поддержит стабильность курса национальной валюты и будет способствовать постепенному снижению инфляции в 2023 году.

Рост потребительских цен в Украине, по данным банка за октябрь, ускорился до 26,6% в годовом исчислении.

"По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция в дальнейшем росла, но более низкими темпами, чем предполагалось в октябрьском прогнозе. Основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупации отдельных регионов Украины, что влияет на увеличение производственных затрат бизнеса и приводит к дефициту отдельной продукции... Несмотря на это, общая динамика инфляции остается контролируемой и даже несколько ниже макроэкономического прогноза", – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что после нынешнего инфляционного всплеска, обусловленного полномасштабной войной, по итогам следующего года рост потребительских цен замедлится.

"Благодаря поступлению значительной финансовой помощи выросли международные резервы, что усиливает способность НБУ и далее обеспечивать курсовую стабильность. Также важным фактором сдерживания инфляции остаются замороженные тарифы на коммунальные услуги", – считают в Нацбанке.