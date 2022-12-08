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НБУ сохранил учетную ставку в размере 25% и назвал инфляцию "контролируемой"

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3 июня Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%
3 июня Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%
Фото: Національний банк України / Facebook

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%. Об этом 8 декабря сообщил официальный сайт НБУ.

По мнению регулятора, это поддержит стабильность курса национальной валюты и будет способствовать постепенному снижению инфляции в 2023 году.

Рост потребительских цен в Украине, по данным банка за октябрь, ускорился до 26,6% в годовом исчислении.

"По предварительным оценкам НБУ, в ноябре инфляция в дальнейшем росла, но более низкими темпами, чем предполагалось в октябрьском прогнозе. Основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупации отдельных регионов Украины, что влияет на увеличение производственных затрат бизнеса и приводит к дефициту отдельной продукции... Несмотря на это, общая динамика инфляции остается контролируемой и даже несколько ниже макроэкономического прогноза", – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что после нынешнего инфляционного всплеска, обусловленного полномасштабной войной, по итогам следующего года рост потребительских цен замедлится.

"Благодаря поступлению значительной финансовой помощи выросли международные резервы, что усиливает способность НБУ и далее обеспечивать курсовую стабильность. Также важным фактором сдерживания инфляции остаются замороженные тарифы на коммунальные услуги", – считают в Нацбанке.

Контекст:

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.

3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%.

В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.

20 октября в НБУ спрогнозировали сохранение учетной ставки на прежнем уровне до конца 2024 года, отметив, что инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой.

Теги: инфляция, НБУ, тарифы, Нацбанк, учетная ставка
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