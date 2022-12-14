Одесситов будут преследовать за митинги против отключения электроэнергии

Крук просит полицию находить и наказывать по закону "провокаторов", устраивающих митинги.

"Дал поручение подразделениям Национальной полиции района по выявлению и привлечению к ответственности провокаторов, которые подстрекают население к противоправным действиям в связи с аварийными мерами отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

18 ноября в Одессе местные жители устроили митинг из-за перебоев в работе электросети после атак российской армии на объекты инфраструктуры. Как сообщало "Суспільне", люди требовали выполнения объявленных графиков отключений. Они также перекрывали проезжую часть в районе пятой станции Люстдорфской дороги.