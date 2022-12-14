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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одесситов будут преследовать за митинги против отключения электроэнергии

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Глава Одесской РВА считает, что нужно бороться с "провокаторами"
Глава Одесской РВА считает, что нужно бороться с "провокаторами"
Фото: Одеська районна державна адміністрація / Facebook

Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук обратился в Национальную полицию Украины с призывом выявлять инициаторов акций протеста местных жителей из-за отключения электроэнергии. Об этом 13 декабря ОРВА сообщила в Facebook.

Крук просит полицию находить и наказывать по закону "провокаторов", устраивающих митинги.

"Дал поручение подразделениям Национальной полиции района по выявлению и привлечению к ответственности провокаторов, которые подстрекают население к противоправным действиям в связи с аварийными мерами отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

18 ноября в Одессе местные жители устроили митинг из-за перебоев в работе электросети после атак российской армии на объекты инфраструктуры. Как сообщало "Суспільне", люди требовали выполнения объявленных графиков отключений. Они также перекрывали проезжую часть в районе пятой станции Люстдорфской дороги. 

https://www.facebook.com/rda.odesa/posts/pfbid0Rtw5BeEVSM4cp3bNd4pXobYVUZwiuh4qW6CKDW8nsqdUNhs94s7Q8ubz6ATWNk5el

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

17 ноября в Одесской области в результате российских ударов без света остались 70% абонентов, "ДТЭК Одесские электросети" отделились от Днепровской системы электроснабжения, в результате чего было максимально ограничено использование электричества.

Теги: Одесса, Юрий Крук, отключение света, война России против Украины, Национальная полиция, акции протеста
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