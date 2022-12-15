Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Николаевской области – Ким

В 6.00 и 7.05 Очаковская община подверглась массированным артиллерийским ударам.

"Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно пострадавших нет. Последствия уточняются", – написал Ким.

"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Вчера, 14 декабря, оккупанты также атаковали Очаковскую общину – трижды в течение дня нанесли удары из реактивных систем залпового огня по акватории и береговой зоне. Люди не пострадали.

Также с 6.00 под вражеским обстрелом находилась Черноморская община. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Ким отмечал, что после деоккупации Херсона российские оккупанты не обстреливают Николаев. До этого из 260 дней войны Николаев не обстреливали всего 30, сообщал глава ОВА.

9 декабря Ким сообщил, что на Кинбурнской косе не осталось гражданского населения, только российские военные.