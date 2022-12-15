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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Николаевской области – Ким

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В результате российских атак повреждены объекты инфраструктуры, сообщил Ким
В результате российских атак повреждены объекты инфраструктуры, сообщил Ким
Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские войска утром 15 декабря обстреляли из артиллерии объекты инфраструктуры Очаковской и Черноморской общин в Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Ким.

В 6.00 и 7.05 Очаковская община подверглась массированным артиллерийским ударам.

"Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно пострадавших нет. Последствия уточняются", – написал Ким.

Также с 6.00 под вражеским обстрелом находилась Черноморская община. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

Вчера, 14 декабря, оккупанты также атаковали Очаковскую общину – трижды в течение дня нанесли удары из реактивных систем залпового огня по акватории и береговой зоне. Люди не пострадали. 

"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким. 

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 

Ким отмечал, что после деоккупации Херсона российские оккупанты не обстреливают Николаев. До этого из 260 дней войны Николаев не обстреливали всего 30, сообщал глава ОВА.

9 декабря Ким сообщил, что на Кинбурнской косе не осталось гражданского населения, только российские военные. 

Теги: Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Очаков, Виталий Ким
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