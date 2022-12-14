Зеленский заявил о "важном прогрессе" в вопросе ПВО

Зеленский: Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы Фото: president.gov.ua

Текст обращения опубликован на сайте главы государства.

"Небо Киевщины защищает 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Я благодарю вас, ребята! В общей сложности было сбито 13 Shahed. Это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасенные жизни. За одно утро", – сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что противовоздушная оборона Украины была одним из вопросов, который обсуждали на заседании ставки главнокомандующего сегодня.

"Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы. За эту неделю мы имеем важный прогресс в вопросе ПВО", – заявил он.

Зеленский не рассказал деталей о прогрессе, касающемся ПВО.

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