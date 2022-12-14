Зеленский заявил о "важном прогрессе" в вопросе ПВО

Текст обращения опубликован на сайте главы государства.
"Небо Киевщины защищает 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Я благодарю вас, ребята! В общей сложности было сбито 13 Shahed. Это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасенные жизни. За одно утро", – сказал Зеленский.
Президент также сообщил, что противовоздушная оборона Украины была одним из вопросов, который обсуждали на заседании ставки главнокомандующего сегодня.
"Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы. За эту неделю мы имеем важный прогресс в вопросе ПВО", – заявил он.
Зеленский не рассказал деталей о прогрессе, касающемся ПВО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украина уже длительное время обсуждает с партнерами возможность передачи ей зенитных ракетных комплексов Patriot. Он предполагает, что эти комплексы страна может получить "на следующем этапе" войны.