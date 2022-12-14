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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил о "важном прогрессе" в вопросе ПВО

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Зеленский: Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы
Зеленский: Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря в своем вечернем обращении поблагодарил украинских зенитчиков и Воздушные силы ВСУ за отражение утренней атаки РФ дронами-камикадзе Shahed-136.

Текст обращения опубликован на сайте главы государства. 

"Небо Киевщины защищает 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Я благодарю вас, ребята! В общей сложности было сбито 13 Shahed. Это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасенные жизни. За одно утро", – сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что противовоздушная оборона Украины была одним из вопросов, который обсуждали на заседании ставки главнокомандующего сегодня

"Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы. За эту неделю мы имеем важный прогресс в вопросе ПВО", – заявил он. 

Зеленский не рассказал деталей о прогрессе, касающемся ПВО.  

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1527555977721830/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украина уже длительное время обсуждает с партнерами возможность передачи ей зенитных ракетных комплексов Patriot. Он предполагает, что эти комплексы страна может получить "на следующем этапе" войны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, оборона, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, инфраструктура
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