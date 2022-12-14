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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Усиление ПВО и восстановление энергосистемы. Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

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Зеленский проводит заседание ставки раз в несколько дней
Зеленский проводит заседание ставки раз в несколько дней
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации. Также были проанализированы последние действия противника и пути противостояния ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины и защита энергетической инфраструктуры. Также участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины.

В заседании приняли участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрей Ермак. Также в заседании приняли участие министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 11 декабря

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, энергетика, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины
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