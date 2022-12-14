Усиление ПВО и восстановление энергосистемы. Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Зеленский проводит заседание ставки раз в несколько дней Фото: president.gov.ua

"Члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации. Также были проанализированы последние действия противника и пути противостояния ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины и защита энергетической инфраструктуры. Также участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины.

В заседании приняли участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрей Ермак. Также в заседании приняли участие министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.