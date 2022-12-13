Резников заявил, что ЗРК Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны против России

Об этом в интервью CNN, опубликованном 13 декабря в YouTube телеканала, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас, – отметил Резников. – Мы уже длительное время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами... Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе".
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.
Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем ПРО Patriot, заявил 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.