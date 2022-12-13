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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что ЗРК Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны против России

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СМИ сообщали, что в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас
СМИ сообщали, что в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас
Фото: EPA

Украина уже длительное время обсуждает с партнерами возможность передачи ей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Об этом в интервью CNN, опубликованном 13 декабря в YouTube телеканала, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас, – отметил Резников. – Мы уже длительное время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами... Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе".

Контекст:

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.

Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем ПРО Patriot, заявил 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Теги: Россия, Украина, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, интервью, ПРО Patriot
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