Резников заявил, что ЗРК Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны против России

СМИ сообщали, что в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас Фото: EPA

Об этом в интервью CNN, опубликованном 13 декабря в YouTube телеканала, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас, – отметил Резников. – Мы уже длительное время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами... Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе".