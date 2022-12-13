Верховная Рада отменила ввозные пошлины и НДС на оборудование для ремонта энергосетей, генераторы и терминалы Starlink

Первый из названных документов вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и освобождает от лицензирования хранение горючего для генераторов в объеме до 2 тыс. литров. Это предложение поддержал 331 депутат.
Законопроект №8197 предусматривает корректировку Таможенного кодекса, за которую проголосовали 332 нардепа. Согласно ей, на законодательном уровне отменяются налоги на ввоз генераторов и подобного оборудования, а также на терминалы спутникового интернета Starlink.
Приняты нормы – временные, они будут действовать до 1 мая 2023 года.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. В связи с этим по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.
По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на 29 ноября потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.
8 ноября Кабинет министров Украины утвердил постановление об отмене НДС и ввозной пошлины товары, которые важны для прохождения отопительного сезона.
29 ноября Кабмин внес изменения в перечень товаров, которые поставляются на территорию Украины без уплаты пошлин и НДС, добавив туда комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутникового интернета Starlink.