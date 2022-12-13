Верховная Рада отменила ввозные пошлины и НДС на оборудование для ремонта энергосетей, генераторы и терминалы Starlink

Отмена будет действовать до 1 мая 2023 года Фото: ЕРА

Первый из названных документов вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и освобождает от лицензирования хранение горючего для генераторов в объеме до 2 тыс. литров. Это предложение поддержал 331 депутат.

Законопроект №8197 предусматривает корректировку Таможенного кодекса, за которую проголосовали 332 нардепа. Согласно ей, на законодательном уровне отменяются налоги на ввоз генераторов и подобного оборудования, а также на терминалы спутникового интернета Starlink.

Приняты нормы – временные, они будут действовать до 1 мая 2023 года.