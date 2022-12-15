Россияне интенсивно обстреливают купянское направление: поврежден объект критической инфраструктуры, ранена женщина

"За прошедшие сутки удары по Харькову не зафиксированы. Но враг продолжает интенсивные обстрелы купянского направления. Оккупанты наносили удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск", – написал он.

В Купянске вечером 14 декабря в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры.

В поселке Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.