Россияне интенсивно обстреливают купянское направление: поврежден объект критической инфраструктуры, ранена женщина

"За прошедшие сутки удары по Харькову не зафиксированы. Но враг продолжает интенсивные обстрелы купянского направления. Оккупанты наносили удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск", – написал он.
В Купянске вечером 14 декабря в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры.
В поселке Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.