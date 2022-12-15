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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне интенсивно обстреливают купянское направление: поврежден объект критической инфраструктуры, ранена женщина

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Оккупанты в последний месяц регулярно обстреливают деоккупированный Купянск
Оккупанты в последний месяц регулярно обстреливают деоккупированный Купянск
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В минувшие сутки российские оккупационные войска интенсивно обстреливали Купянский район в Харьковской области. Об этом сообщил утром 15 декабря в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки удары по Харькову не зафиксированы. Но враг продолжает интенсивные обстрелы купянского направления. Оккупанты наносили удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск", – написал он. 

В Купянске вечером 14 декабря в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры.

В поселке Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, Купянск, обстрелы, война России против Украины, С-300, инфраструктура, Олег Синегубов
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