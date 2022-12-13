Ночью Россия обстреляла ракетами Купянск Харьковской области, ранен врач скорой помощи – ОВА

По его словам, на купянском направлении РФ использовала танки и весь спектр артиллерии. Под огонь попали Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.

"Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м2. Здание полностью разрушено", – написал Сигнегубов.

Позже он добавил со ссылкой на данные Областного центра экстренной медицинской помощи, что после четырех часов утра был обстрелян автомобиль "скорой", который ехал в Купянске на вызов. Ранение получил фельдшер – мужчина 54 лет. Помощь ему оказали на месте, в машине взрывной волной выбило стекла.