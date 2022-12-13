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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью Россия обстреляла ракетами Купянск Харьковской области, ранен врач скорой помощи – ОВА

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Удар был нанесен ракетами С-300
Удар был нанесен ракетами С-300
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В ночь с 12-го на 13 декабря российская армия обстреляла Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

По его словам, на купянском направлении РФ использовала танки и весь спектр артиллерии. Под огонь попали Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.

"Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м2. Здание полностью разрушено", – написал Сигнегубов.

Позже он добавил со ссылкой на данные Областного центра экстренной медицинской помощи, что после четырех часов утра был обстрелян автомобиль "скорой", который ехал в Купянске на вызов. Ранение получил фельдшер – мужчина 54 лет. Помощь ему оказали на месте, в машине взрывной волной выбило стекла.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отметили в обладминистрации. По состоянию на 8 декабря количество оккупированных населенных пунктов уменьшилось до 29

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, скорая помощь, Купянск, обстрелы, война России против Украины, С-300, Олег Синегубов
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