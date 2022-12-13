Ночью Россия обстреляла ракетами Купянск Харьковской области, ранен врач скорой помощи – ОВА

По его словам, на купянском направлении РФ использовала танки и весь спектр артиллерии. Под огонь попали Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.
"Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м2. Здание полностью разрушено", – написал Сигнегубов.
Позже он добавил со ссылкой на данные Областного центра экстренной медицинской помощи, что после четырех часов утра был обстрелян автомобиль "скорой", который ехал в Купянске на вызов. Ранение получил фельдшер – мужчина 54 лет. Помощь ему оказали на месте, в машине взрывной волной выбило стекла.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отметили в обладминистрации. По состоянию на 8 декабря количество оккупированных населенных пунктов уменьшилось до 29.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.