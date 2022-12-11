Войска РФ 10 декабря обстреливали четыре района Харьковской области, пострадал 60-летний мужчина

Оккупанты обстреливали Купянский, Чугуевский, Изюмский и Харьковский районы.

"В частности в населенных пунктах Западное, Кисловка, Табаивка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб. В результате обстрелов в селе Подлиман в Изюмском районе получил травмы 60-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.