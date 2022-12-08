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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли удар по Харьковскому району, часть ракет сбила ПВО, есть пострадавшие – ОВА

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В результате ракетного удара России по Харьковскому району пострадали "только мирные жители домов и гражданская инфраструктура", отметил Синегубов
В результате ракетного удара России по Харьковскому району пострадали "только мирные жители домов и гражданская инфраструктура", отметил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупационные войска вечером 8 декабря обстреляли Харьковский район. Об этом в Telegram в 21.11 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении, – написал руководитель ОВА. – К сожалению, есть пострадавший мужчина".

В 21.36 Синегубов добавил в Telegram, что число пострадавших увеличилось.

"Одна из ракет попала в частное домовладение, к сожалению, известно еще о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте", – отметил глава Харьковской ОВА.

По словам Синегубова, часть российских ракет сбили силы ПВО ВСУ.

В 22.07 глава Харьковской ОВА подчеркнул в Telegram, что в результате ракетного удара "пострадали только мирные жители домов и гражданская инфраструктура".

"Очередной факт терроризма российских оккупантов", – резюмировал Синегубов.

По данным сайта alerts.in.ua, последняя воздушная тревога в Харьковской области продлилась с 20.52 до 21.25.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, терроризм, Харьковская область, ПВО, раненые, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, женщины, инфраструктура, Олег Синегубов, мужчины, дом, российские оккупанты, воздушная тревога
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