Оккупанты нанесли удар по Харьковскому району, часть ракет сбила ПВО, есть пострадавшие – ОВА

"Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении, – написал руководитель ОВА. – К сожалению, есть пострадавший мужчина".
В 21.36 Синегубов добавил в Telegram, что число пострадавших увеличилось.
"Одна из ракет попала в частное домовладение, к сожалению, известно еще о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте", – отметил глава Харьковской ОВА.
По словам Синегубова, часть российских ракет сбили силы ПВО ВСУ.
В 22.07 глава Харьковской ОВА подчеркнул в Telegram, что в результате ракетного удара "пострадали только мирные жители домов и гражданская инфраструктура".
"Очередной факт терроризма российских оккупантов", – резюмировал Синегубов.
По данным сайта alerts.in.ua, последняя воздушная тревога в Харьковской области продлилась с 20.52 до 21.25.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.