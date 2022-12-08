Оккупанты нанесли удар по Харьковскому району, часть ракет сбила ПВО, есть пострадавшие – ОВА

В результате ракетного удара России по Харьковскому району пострадали "только мирные жители домов и гражданская инфраструктура", отметил Синегубов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, возник пожар в частном домовладении, – написал руководитель ОВА. – К сожалению, есть пострадавший мужчина".

В 21.36 Синегубов добавил в Telegram, что число пострадавших увеличилось.

"Одна из ракет попала в частное домовладение, к сожалению, известно еще о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте", – отметил глава Харьковской ОВА.

По словам Синегубова, часть российских ракет сбили силы ПВО ВСУ.

В 22.07 глава Харьковской ОВА подчеркнул в Telegram, что в результате ракетного удара "пострадали только мирные жители домов и гражданская инфраструктура".

"Очередной факт терроризма российских оккупантов", – резюмировал Синегубов.

По данным сайта alerts.in.ua, последняя воздушная тревога в Харьковской области продлилась с 20.52 до 21.25.

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