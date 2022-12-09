В Харьковской области вследствие российских обстрелов 8 декабря один человек погиб, двое получили ранения – Синегубов

По его словам, оккупанты вчера обстреливали Купянский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы ракетами и артиллерией.

"В Купянске в результате обстрелов россиян горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших. После 20.30 в Безлюдовской общине в Харьковском районе в результате ракетных ударов были повреждены дома, горели хозяйственные постройки, автомобили. Около 21.00 в Песочинской общине ракетные удары повредили частные домовладения, крыши домов, хозяйственные постройки", – написал он.

Сначала Синегубов сообщил, что были госпитализированы женщины 41 и 64 лет (их состояние среднее) и 40-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Позже глава ОВА написал, что мужчина умер в больнице.

"К сожалению, 40-летний пациент, которого госпитализировали в результате вчерашних ракетных ударов, скончался. Мужчина был в тяжелом состоянии, получил многочисленные осколочные ранения", – отметил он.