В Харьковской области вследствие российских обстрелов 8 декабря один человек погиб, двое получили ранения – Синегубов

По его словам, оккупанты вчера обстреливали Купянский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы ракетами и артиллерией.
"В Купянске в результате обстрелов россиян горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших. После 20.30 в Безлюдовской общине в Харьковском районе в результате ракетных ударов были повреждены дома, горели хозяйственные постройки, автомобили. Около 21.00 в Песочинской общине ракетные удары повредили частные домовладения, крыши домов, хозяйственные постройки", – написал он.
Сначала Синегубов сообщил, что были госпитализированы женщины 41 и 64 лет (их состояние среднее) и 40-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Позже глава ОВА написал, что мужчина умер в больнице.
"К сожалению, 40-летний пациент, которого госпитализировали в результате вчерашних ракетных ударов, скончался. Мужчина был в тяжелом состоянии, получил многочисленные осколочные ранения", – отметил он.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.