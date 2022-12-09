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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области вследствие российских обстрелов 8 декабря один человек погиб, двое получили ранения – Синегубов

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Синегубов сообщил, что россияне обстреливали Купянский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы
Синегубов сообщил, что россияне обстреливали Купянский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В Харьковской области 8 декабря в результате российских обстрелов два человека получили ранения, один умер. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 9 декабря.

По его словам, оккупанты вчера обстреливали Купянский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы ракетами и артиллерией.

"В Купянске в результате обстрелов россиян горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших. После 20.30 в Безлюдовской общине в Харьковском районе в результате ракетных ударов были повреждены дома, горели хозяйственные постройки, автомобили. Около 21.00 в Песочинской общине ракетные удары повредили частные домовладения, крыши домов, хозяйственные постройки", – написал он.

Сначала Синегубов сообщил, что были госпитализированы женщины 41 и 64 лет (их состояние среднее) и 40-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Позже глава ОВА написал, что мужчина умер в больнице.

"К сожалению, 40-летний пациент, которого госпитализировали в результате вчерашних ракетных ударов, скончался. Мужчина был в тяжелом состоянии, получил многочисленные осколочные ранения", – отметил он.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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