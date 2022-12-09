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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала российского командира, который 24 февраля приказал обстреливать гражданских под Харьковом

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По данным украинских правоохранителей, в результате приказа Зеленова погибла женщина, еще по меньшей мере двое мирных жителей получили тяжелые ранения
По данным украинских правоохранителей, в результате приказа Зеленова погибла женщина, еще по меньшей мере двое мирных жителей получили тяжелые ранения
Фото: муром24.рф

Следователи Службы безопасности Украины установили личность российского военнослужащего, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину отдал приказ стрелять по мирным жителям на въезде в Харьков. Об этом сообщил 8 декабря пресс-центр СБУ.

"Военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов", – говорится в сообщении. 

По данным спецслужбы, 24 февраля Зеленов командовал одной из российских батальонно-тактических групп, которая вела активные боевые действия на восточном направлении. Его группировка приблизилась к Харьковской окружной дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр.

При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и пытались сопротивляться оккупантам.

"За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские. В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения", – сообщили в СБУ. 

На основании собранных материалов следователи заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

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Пресс-служба Харьковской облпрокуратуры опубликовала подробности произошедшего. По данным следствия, российские военные тогда открыли огонь не только по мирным украинцам, но и по своим, отказавшимся выполнять приказ обстреливать машины гражданских. 

"Несколько российских военных отказались выполнять преступный приказ, попросили людей покинуть машину и выйти. Мать с дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им скрыться, однако их увидели другие российские военные, готовые выполнять преступное указание своего командира. Они начали стрелять по своим и этим женщинам. В результате один военный РФ и мать погибли, а дочери удалось спасти свою жизнь. Она побежала к своей машине и увидела российского солдата, который помогал ей. Он с ранением полз по земле. Женщина усадила его в автомобиль, спасая собственную и его жизнь", – говорится в сообщении.

Другие мужчина с женщиной, стоявшие в пробке, решили развернуться и уехать, но оккупанты открыли по их авто огонь. Мужчина получил огнестрельное ранение, однако ему удалось уехать.

30 ноября следственный судья Киевского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство прокурора об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Зеленова.

Прокуратура установила также, что Зеленов участвовал в войне РФ против Грузии в 2008 году и "поддерживал безопасность" при проведении незаконного референдума в украинском Крыму в 2014-м.

В России подполковник Зеленов награжден орденом Мужества за "выполнение задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из населенных пунктов", сообщало минобороны РФ в рубрике "Герои Z". Как утверждают в ведомстве, личный состав под его руководством "уничтожил вражеский бронетранспортер и взял в плен 11 националистов", а сам он, "несмотря на полученные в ходе боестолкновений ожоги и многочисленные ранения, продолжил до прибытия подкрепления вести неравный бой и не допустил прохода националистов". При этом в сообщении говорится, что он во время боя дважды "совершил отвод подразделения".

Теги: СБУ, Харьков, смерть, убийство, прокуратура, Харьковская область, война России против Украины, минобороны РФ, погибшие, российские военные, российские оккупанты, военное преступление
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