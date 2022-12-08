Оккупанты из артиллерии обстреляли Торецк, есть погибший и раненые – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Один человек погиб, двое ранены в результате артобстрела Торецка. Снаряды попали в частный сектор – разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов, – написал руководитель ОВА. – Россияне еще раз цинично обстреливают гражданских – продолжают свою тактику террора".
Кириленко в очередной раз призвал жителей области "вовремя эвакуироваться".
"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности!" – резюмировал глава ОВА.
Накануне, 7 декабря, оккупанты обстреляли центр Курахово, 10 человек погибли.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".