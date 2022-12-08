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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли Торецк, есть погибший и раненые – Донецкая ОВА

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Российские войска обстреляли Торецк из артиллерии, отметил Кириленко
Российские войска обстреляли Торецк из артиллерии, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска 8 декабря обстреляли Торецк Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Один человек погиб, двое ранены в результате артобстрела Торецка. Снаряды попали в частный сектор – разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов, – написал руководитель ОВА. – Россияне еще раз цинично обстреливают гражданских – продолжают свою тактику террора".

Кириленко в очередной раз призвал жителей области "вовремя эвакуироваться".

"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности!" – резюмировал глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02r8u8Tgg57mQ7farsLNkZxHAL2DavhGtQLqfDqh18m4Gu8hvoq5DLqzoyLuc5XVqQl

Накануне, 7 декабря, оккупанты обстреляли центр Курахово, 10 человек погибли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Торецк, погибшие, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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