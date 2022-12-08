Оккупанты из артиллерии обстреляли Торецк, есть погибший и раненые – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Один человек погиб, двое ранены в результате артобстрела Торецка. Снаряды попали в частный сектор – разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов, – написал руководитель ОВА. – Россияне еще раз цинично обстреливают гражданских – продолжают свою тактику террора".

Кириленко в очередной раз призвал жителей области "вовремя эвакуироваться".

"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности!" – резюмировал глава ОВА.

Накануне, 7 декабря, оккупанты обстреляли центр Курахово, 10 человек погибли.

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