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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шестерым генералам РФ объявили подозрение за организацию вторжения в Харьковскую область

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Шесть российских генералов получили подозрения
Шесть российских генералов получили подозрения
Фото: ssu.gov.ua

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении шестерым генералам вооруженных сил РФ, которые организовали и обеспечили вооруженное вторжение оккупационных войск на территорию Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ОГП, а имена подозреваемых назвала СБУ.

Среди подозреваемых:

  • генерал-майор, заместитель командующего Западным военным округом (ЗВО) ВС РФ Тимур Трубиенко;
  • генерал-лейтенант, командующий 20-й общевойсковой армией ЗВО ВС РФ Андрей Иванаев;
  • генерал-майор, начальник штаба 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ Андрей Пятаев;
  • генерал-майор, командующий 1-й танковой армией ЗВО ВС РФ Михаил Терещенко;
  • генерал-майор, командир 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ Алексей Авдеев;
  • генерал-майор, командир 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ Виталий Слепцов.

По данным Офиса генпрокурора, эти генералы отдавали приказы на оккупацию населенных пунктов Харьковской области, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушения населенных пунктов.

Им инкриминируют нарушение территориальной целостности Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области всего деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, военные, оккупация, агрессия, следствие, вторжение, подозрение, войска, Офис генпрокурора, россияне
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