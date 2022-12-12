Шестерым генералам РФ объявили подозрение за организацию вторжения в Харьковскую область

Среди подозреваемых:

По данным Офиса генпрокурора, эти генералы отдавали приказы на оккупацию населенных пунктов Харьковской области, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушения населенных пунктов.

Им инкриминируют нарушение территориальной целостности Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области всего деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.