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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области эксгумировали тело женщины, которая погибла от обстрелов – полиция

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Погибшая была похоронена во дворе своего дома
Погибшая была похоронена во дворе своего дома
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

В Харьковской области правоохранители эксгумировали тело женщины, которая погибла вследствие российских обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook 10 декабря.

В полиции отметили, что жительницу села Слобожанское Харьковского района похоронили во дворе возле дома. 9 декабря правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли ее тело.

"Женщина погибла 5 сентября при обстреле населенного пункта. По предварительным выводам, 57-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0msyfiP372NDfauLtNsihxZSjRzBtYRcB8b7CR3H9FituKVz3QZySLXV5hmTyLrJql


Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Харьковская область, война России против Украины, погибшие, эксгумация
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