В Харьковской области эксгумировали тело женщины, которая погибла от обстрелов – полиция

В полиции отметили, что жительницу села Слобожанское Харьковского района похоронили во дворе возле дома. 9 декабря правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли ее тело.

"Женщина погибла 5 сентября при обстреле населенного пункта. По предварительным выводам, 57-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.