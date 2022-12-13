Канада выделит $84,2 млн для срочного восстановления энергосистемы Киева – глава минфина

Об этом 13 декабря в Twitter сообщила министр финансов Канады Христя Фриланд.
"Пока народ Украины продолжает свое героическое сопротивление, мы все должны сделать еще больше, чтобы он смог выдержать эту борьбу. Вот почему Канада предоставит 115 млн долларов (около $84,2 млн по курсу Центробанка Канады. – "ГОРДОН") доходов от пошлин, которые мы взимаем с российских и белорусских товаров, для срочного восстановления энергосистемы Киева", – написала глава минфина.
As the people of Ukraine continue their heroic resistance, we must all do even more to ensure they can sustain that fight. That is why Canada will provide * 115M in revenues from the tariffs we have levied on Russian and Belarusian goods to urgently rebuild Kyiv’s power grid. pic.twitter.com/l6lq9Zako4— Chrystia Freeland (@cafreeland) December 13, 2022
Канада также передаст Украине 50 генераторных осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время, рассказала 13 декабря посол Украины Юлия Ковалив.
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщал 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, потребуется около $500 млн на восстановление энергосистемы и поддержку системы отопления в стране.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.