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Канада выделит $84,2 млн для срочного восстановления энергосистемы Киева – глава минфина

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Пока народ Украины продолжает свое героическое сопротивление, "мы все должны сделать еще больше, чтобы он смог выдержать эту борьбу", отметила Фриланд
Пока народ Украины продолжает свое героическое сопротивление, "мы все должны сделать еще больше, чтобы он смог выдержать эту борьбу", отметила Фриланд
Фото: EPA

Канада предоставит Украине помощь для восстановления энергосистемы страны.

Об этом 13 декабря в Twitter сообщила министр финансов Канады Христя Фриланд.

"Пока народ Украины продолжает свое героическое сопротивление, мы все должны сделать еще больше, чтобы он смог выдержать эту борьбу. Вот почему Канада предоставит 115 млн долларов (около $84,2 млн по курсу Центробанка Канады. – "ГОРДОН") доходов от пошлин, которые мы взимаем с российских и белорусских товаров, для срочного восстановления энергосистемы Киева", – написала глава минфина.

Канада также передаст Украине 50 генераторных осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время, рассказала 13 декабря посол Украины Юлия Ковалив.

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщал 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, потребуется около $500 млн на восстановление энергосистемы и поддержку системы отопления в стране.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, Украина, Канада, доходы, пошлины, финансовая помощь, обстрелы, война России против Украины, финансы, Христя Фриланд, борьба, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты, восстановление
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