Канада выделит $84,2 млн для срочного восстановления энергосистемы Киева – глава минфина

Пока народ Украины продолжает свое героическое сопротивление, "мы все должны сделать еще больше, чтобы он смог выдержать эту борьбу", отметила Фриланд Фото: EPA

Об этом 13 декабря в Twitter сообщила министр финансов Канады Христя Фриланд.

"Пока народ Украины продолжает свое героическое сопротивление, мы все должны сделать еще больше, чтобы он смог выдержать эту борьбу. Вот почему Канада предоставит 115 млн долларов (около $84,2 млн по курсу Центробанка Канады. – "ГОРДОН") доходов от пошлин, которые мы взимаем с российских и белорусских товаров, для срочного восстановления энергосистемы Киева", – написала глава минфина.

As the people of Ukraine continue their heroic resistance, we must all do even more to ensure they can sustain that fight. That is why Canada will provide * 115M in revenues from the tariffs we have levied on Russian and Belarusian goods to urgently rebuild Kyiv’s power grid. pic.twitter.com/l6lq9Zako4 — Chrystia Freeland (@cafreeland) December 13, 2022

Канада также передаст Украине 50 генераторных осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время, рассказала 13 декабря посол Украины Юлия Ковалив.