Канада завершила выпуск облигаций для поддержки Украины на 500 млн канадских долларов

Эти средства помогут правительству Украины продолжать оказывать основные услуги украинцам этой зимой, такие как пенсии, закупка топлива и восстановление энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство инвесторов в эти облигации – из Канады и спрос на них со стороны отдельных канадцев составляет около 50 млн канадских долларов (это 10% от всей суммы). В список инвесторов входит широкий круг внутренних и международных институциональных инвесторов, разных уровней правительств и иностранных официальных учреждений, таких как центробанки, отмечает правительство страны.
Облигации предоставили канадцам возможность продемонстрировать свою поддержку Украине, говорится в сообщении. Для этого можно приобрести облигации номиналом от 100 долларов, полностью обеспеченные кредитным рейтингом Канады AAA. После переговоров с Украиной сумма, равная выручке от выпуска облигаций, будет переведена в Украину в виде кредита через счет Международного валютного фонда для Украины.
Облигации будут погашены 24 августа 2027 года, в День Независимости Украины, когда держатели облигаций получат полное погашение своих первоначальных инвестиций.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривал выделение Украине 500 млн канадских долларов военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил 12 октября, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.
14 ноября на саммите G20 на Бали (Индонезия) премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (почти $400 млн) дополнительной военной помощи на военное оборудование для наблюдения и связи, топливо и медицинские материалы.
В офисе Трюдо сообщили, что всего в этом году Канада выделила Украине 3,4 млрд канадских долларов, из которых 1 млрд – в виде военной помощи.