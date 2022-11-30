Канада завершила выпуск облигаций для поддержки Украины на 500 млн канадских долларов

Эти средства помогут правительству Украины продолжать оказывать основные услуги украинцам этой зимой, такие как пенсии, закупка топлива и восстановление энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство инвесторов в эти облигации – из Канады и спрос на них со стороны отдельных канадцев составляет около 50 млн канадских долларов (это 10% от всей суммы). В список инвесторов входит широкий круг внутренних и международных институциональных инвесторов, разных уровней правительств и иностранных официальных учреждений, таких как центробанки, отмечает правительство страны.

Облигации предоставили канадцам возможность продемонстрировать свою поддержку Украине, говорится в сообщении. Для этого можно приобрести облигации номиналом от 100 долларов, полностью обеспеченные кредитным рейтингом Канады AAA. После переговоров с Украиной сумма, равная выручке от выпуска облигаций, будет переведена в Украину в виде кредита через счет Международного валютного фонда для Украины.

Облигации будут погашены 24 августа 2027 года, в День Независимости Украины, когда держатели облигаций получат полное погашение своих первоначальных инвестиций.