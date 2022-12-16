В ЕС заявили, что удары России по гражданским целям и энергоинфраструктуре в Украине – "преступление, которое не может быть безнаказанным"

"Подтверждается полная поддержка ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемое право Украины на самооборону от российской агрессии. Европейский союз по-прежнему привержен оказанию политической и военной поддержки Украине", – сказано в документе.

Отмечается, что продолжающиеся систематические ракетные удары России по гражданским целям в Украине, а также энергетической инфраструктуре, чтобы "причинить еще больше страданий украинскому народу", – это "преступление, которое не может быть безнаказанным".

"Это должно прекратиться. Европейский совет призывает всех международных партнеров сделать аналогичные призывы и оказать на это свое влияние. Европейский совет также призывает Россию немедленно прекратить действия, ставящие под угрозу безопасность и сохранность гражданских ядерных объектов, и подчеркивает полную приверженность ЕС поддержке работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", – говорится в выводах по итогам саммита.

Кроме того, ЕС в срочном порядке активизирует предоставление Украине помощи и будет содействовать в восстановлении критически важной инфраструктуры страны, что поможет пережить зиму.

"Европейский совет также призывает Еврокомиссию активизировать координацию с европейской промышленностью и международными партнерами для обеспечения устойчивых поставок приоритетного оборудования в Украину, такого как мобильные тепловые пункты, электрогенераторы, трансформаторы, высоковольтное и светотехническое оборудование", – указывается в документе.

В этом контексте Европейский совет приветствует итоги международной конференции по восстановлению Украины, которая состоялась 13 декабря в Париже (Франция).