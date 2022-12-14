Арестович: Россияне за два дня выстреливают больше артснарядов, чем производят за месяц. В квартал они делают где-то 40 ракет всех типов – меньше, чем в один залп выбрасывают

Арестович: Они выстреливают за два дня больше, чем производят за месяц. Такими темпами, как мы понимаем, долго это не может продолжаться Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Сейчас уже у них очень мало снарядов. Мы практически выравниваемся, потихоньку выравниваемся, по артиллерии с ними. И старые 60–80 тыс. снарядов в сутки – это уже голубая мечта у них", – рассказал Арестович.

По его словам, сейчас РФ "по всему фронту в лучшем случае" использует 20 тыс. снарядов в сутки и делает ставку на атаки пехоты.

Военное производство в РФ работает, но плохо, сказал Арестович.

"Ни по снарядам... Танки, авиация – вообще речь не идет. Вот берем артиллерийские снаряды. Они [российские военные] выстреливают за два дня больше, чем производят за месяц. Такими темпами, как мы понимаем, долго это не может продолжаться. Из Беларуси выгребли уже 100 тыс. боеприпасов. Притом что они 700 тыс. снарядов расходовали по нам. Возьмем ракеты. Они производят в квартал где-то 40 ракет всех типов... Да, в квартал. Но это меньше, чем они в один залп выбрасывают. Это ни о чем. То есть они идут дорогой бесперспективности. Они сжигают стратегические ресурсы для тактических в лучшем случае целей", – добавил он.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Полный текст интервью

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