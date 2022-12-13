ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Речь идет о тысячах". Данилов сообщил, что в Украине налажено производство боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Мы наладили выпуск и 152-го, и 122-го калибра уже на наших предприятиях
Данилов: Мы наладили выпуск и 152-го, и 122-го калибра уже на наших предприятиях
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В Украине наладили производство снарядов калибра 122 и 152 мм. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "1+1".

"Могу сказать, что мы наладили выпуск и 152-го, и 122-го калибра уже на наших предприятиях. Сейчас идет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонно-промышленного комплекса... Если речь идет о тысячах, я считаю, что это уже промышленный масштаб, а не производство поштучное", – сказал он.

Контекст:

Укроборонпром" 18 ноября сообщил, что наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что снаряды калибра 155 мм Украина производить не планирует.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Укроборонпром, боеприпасы, война России против Украины, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Чернов и Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Чернов и Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (501524)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (235079)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (91541)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (61118)
5
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (39540)
6
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39218)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (33902)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (33355)
 
 
 
 