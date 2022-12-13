"Речь идет о тысячах". Данилов сообщил, что в Украине налажено производство боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм

"Могу сказать, что мы наладили выпуск и 152-го, и 122-го калибра уже на наших предприятиях. Сейчас идет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонно-промышленного комплекса... Если речь идет о тысячах, я считаю, что это уже промышленный масштаб, а не производство поштучное", – сказал он.
Укроборонпром" 18 ноября сообщил, что наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что снаряды калибра 155 мм Украина производить не планирует.