"Речь идет о тысячах". Данилов сообщил, что в Украине налажено производство боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм

Данилов: Мы наладили выпуск и 152-го, и 122-го калибра уже на наших предприятиях Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Могу сказать, что мы наладили выпуск и 152-го, и 122-го калибра уже на наших предприятиях. Сейчас идет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонно-промышленного комплекса... Если речь идет о тысячах, я считаю, что это уже промышленный масштаб, а не производство поштучное", – сказал он.