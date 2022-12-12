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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинской разведке рассказали, сколько "Калибров" и Х-101 Россия смогла изготовить с начала войны

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Россия успела за время войны произвести 240 новых ракет Х-101, пишет NYT со ссылкой на Скибицкого
Россия успела за время войны произвести 240 новых ракет Х-101, пишет NYT со ссылкой на Скибицкого
Фото: airwar.ru

По расчетам Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), российской армии хватит высокоточных ракет еще на три-пять массированных ударов при условии использования в одной волне (атаке) от 80 до 90 ракет. Об этом представитель ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал в интервью The New York Times, опубликованном 12 декабря.

Издание отмечает, что запасы самых современных высокоточных ракет в России, по общему мнению, подходят к концу. В то же время Скибицкий говорит, что российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с начала войны, что составляет около 40 новых ракет в месяц. NYT подчеркивает, что эти цифры не могут быть подтверждены независимо.

С октября, по словам представителя ГУР МО, схемы полетов российских бомбардировщиков все время меняются, они выбирают обходные маршруты, чтобы избежать противодействия украинской системы ПВО. В связи с этим они не заходят в воздушное пространство Украины, что ограничивает эффективность ракетных атак, добавил он.

Несмотря на это, при этом во время масштабных атак ракеты, по словам Скибицкого, одновременно летят "со всех сторон". Четыре основных направления – из акватории Черного моря на юге, из района Каспийского моря на юго-востоке, с территории России с востока и из Беларуси с севера.

Обычно у украинской разведки есть около часа после взлета российских бомбардировщиков с базы, чтобы отследить полеты, прежде чем пилоты доберутся до "зоны огня" и запустят ракеты, добавил представитель ГУР МО.

22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, в том числе высокоточных, оставшихся у страны-агрессора. Они включали в себя информацию л количестве произведенных в России с начала войны ракет.

Согласно данным главы Минобороны Украины, в РФ за это время изготовили (и частично уже использовали) 48 новых "Искандеров", 16 ракет Х-47 "Кинжал", 360 противокорабельных ракет Х-35 (на основе таких был разработан украинский "Нептун". – "ГОРДОН"), 120 "Калибров" и 120 ракет Х-101.

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Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 ноября выразил мнение, что российская армия из-за дефицита ракет сможет позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 6 декабря заверил, что у оккупантов хватит ракет лишь на несколько масштабных атак, после чего "они выйдут в полный ноль". Производство новых ракет в РФ, по информации Буданова, "остаточно ограничено" – производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 5 декабря. Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Теги: Россия, Украина, дефицит, Министерство обороны Украины, ПВО, Алексей Резников, воздушное пространство, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, ракета, бомбардировщики, Алексей Данилов, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, Reznikov, российские оккупанты
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