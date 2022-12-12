В украинской разведке рассказали, сколько "Калибров" и Х-101 Россия смогла изготовить с начала войны

Россия успела за время войны произвести 240 новых ракет Х-101, пишет NYT со ссылкой на Скибицкого Фото: airwar.ru

Издание отмечает, что запасы самых современных высокоточных ракет в России, по общему мнению, подходят к концу. В то же время Скибицкий говорит, что российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с начала войны, что составляет около 40 новых ракет в месяц. NYT подчеркивает, что эти цифры не могут быть подтверждены независимо.

С октября, по словам представителя ГУР МО, схемы полетов российских бомбардировщиков все время меняются, они выбирают обходные маршруты, чтобы избежать противодействия украинской системы ПВО. В связи с этим они не заходят в воздушное пространство Украины, что ограничивает эффективность ракетных атак, добавил он.

Несмотря на это, при этом во время масштабных атак ракеты, по словам Скибицкого, одновременно летят "со всех сторон". Четыре основных направления – из акватории Черного моря на юге, из района Каспийского моря на юго-востоке, с территории России с востока и из Беларуси с севера.

Обычно у украинской разведки есть около часа после взлета российских бомбардировщиков с базы, чтобы отследить полеты, прежде чем пилоты доберутся до "зоны огня" и запустят ракеты, добавил представитель ГУР МО.

22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, в том числе высокоточных, оставшихся у страны-агрессора. Они включали в себя информацию л количестве произведенных в России с начала войны ракет.

Согласно данным главы Минобороны Украины, в РФ за это время изготовили (и частично уже использовали) 48 новых "Искандеров", 16 ракет Х-47 "Кинжал", 360 противокорабельных ракет Х-35 (на основе таких был разработан украинский "Нептун". – "ГОРДОН"), 120 "Калибров" и 120 ракет Х-101.

Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 ноября выразил мнение, что российская армия из-за дефицита ракет сможет позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 6 декабря заверил, что у оккупантов хватит ракет лишь на несколько масштабных атак, после чего "они выйдут в полный ноль". Производство новых ракет в РФ, по информации Буданова, "остаточно ограничено" – производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения.