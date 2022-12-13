По оценкам Пентагона, собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года

"По нашим оценкам, при той скорости стрельбы, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы, с точки зрения того, что мы бы назвали полностью исправными артиллерийскими и ракетными боеприпасами, они [россияне], вероятно, смогут делать это до начала 2023 года. Их запасы полностью исправных, то есть новых боеприпасов, быстро сокращаются, что, вероятно, вынуждает их все чаще использовать боеприпасы в том состоянии, которое мы считаем потерявшим свою эффективность, – сказал он. – Это, по сути, ставит российские силы перед выбором, на какой риск они готовы пойти в плане увеличения количества сбоев, непредсказуемости характеристик и того, понадобится ли для этих устаревших боеприпасов какое-либо восстановление, что, конечно, требует определенного опыта".

Отвечая на уточняющий вопрос о некондиционных боеприпасах, чиновник пояснил, что часть снарядов, выпущенных РФ по Украине, не разрывается.

"Другими словами, вы заряжаете боеприпас, скрещиваете пальцы и надеетесь, что он выстрелит. Или, когда он приземлится, что он взорвется", – рассказал он. Журналист продолжил: "Или не взорвется у вас перед носом". Представитель Пентагона согласился с его замечанием.

"Мы видим, что они начали использовать устаревшие запасы боеприпасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать старые боеприпасы, некоторые из них были произведены более 40 лет назад", – добавил чиновник.

Он отметил, что не имеет точных данных о количестве оставшихся у России высокоточных боеприпасов.

"Мы оцениваем, что они использовали довольно много из своих запасов и что имеющееся у них количество действительно уменьшило их способность поддерживать их текущую интенсивность огня, когда речь идет о высокоточных боеприпасах", – добавил спикер.

В Пентагоне считают, что Россия будет пытаться пополнить арсенал боеприпасов за счет увеличения собственного производства, модернизации устаревших снарядов и поставок от иностранных производителей.

"Знаете, во многом, учитывая нынешнее состояние российских запасов боеприпасов, неудивительно, что они продолжают искать сотрудничество с такими странами, как Иран и Северная Корея, чтобы попытаться получить дополнительные возможности", – резюмировал он.