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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По оценкам Пентагона, собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года

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В Пентагоне считают неудивительными попытки РФ искать возможности военного сотрудничества с Ираном и Северной Кореей
В Пентагоне считают неудивительными попытки РФ искать возможности военного сотрудничества с Ираном и Северной Кореей
Фото: depositphotos.com

Российские запасы артиллерийских боеприпасов и высокоточных ракет быстро сокращаются, что заставляет РФ использовать устаревшие снаряды. Об этом 12 декабря рассказал на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, информирует сайт американского оборонного ведомства.

"По нашим оценкам, при той скорости стрельбы, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы, с точки зрения того, что мы бы назвали полностью исправными артиллерийскими и ракетными боеприпасами, они [россияне], вероятно, смогут делать это до начала 2023 года. Их запасы полностью исправных, то есть новых боеприпасов, быстро сокращаются, что, вероятно, вынуждает их все чаще использовать боеприпасы в том состоянии, которое мы считаем потерявшим свою эффективность, – сказал он. – Это, по сути, ставит российские силы перед выбором, на какой риск они готовы пойти в плане увеличения количества сбоев, непредсказуемости характеристик и того, понадобится ли для этих устаревших боеприпасов какое-либо восстановление, что, конечно, требует определенного опыта".

Отвечая на уточняющий вопрос о некондиционных боеприпасах, чиновник пояснил, что часть снарядов, выпущенных РФ по Украине, не разрывается. 

"Другими словами, вы заряжаете боеприпас, скрещиваете пальцы и надеетесь, что он выстрелит. Или, когда он приземлится, что он взорвется", – рассказал он. Журналист продолжил: "Или не взорвется у вас перед носом". Представитель Пентагона согласился с его замечанием. 

"Мы видим, что они начали использовать устаревшие запасы боеприпасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать старые боеприпасы, некоторые из них были произведены более 40 лет назад", – добавил чиновник. 

Он отметил, что не имеет точных данных о количестве оставшихся у России высокоточных боеприпасов.

"Мы оцениваем, что они использовали довольно много из своих запасов и что имеющееся у них количество действительно уменьшило их способность поддерживать их текущую интенсивность огня, когда речь идет о высокоточных боеприпасах", – добавил спикер. 

В Пентагоне считают, что Россия будет пытаться пополнить арсенал боеприпасов за счет увеличения собственного производства, модернизации устаревших снарядов и поставок от иностранных производителей. 

"Знаете, во многом, учитывая нынешнее состояние российских запасов боеприпасов, неудивительно, что они продолжают искать сотрудничество с такими странами, как Иран и Северная Корея, чтобы попытаться получить дополнительные возможности", – резюмировал он. 

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины 12 декабря.

Теги: Россия, США, Иран, Северная Корея, Пентагон, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, ракеты, сотрудничество, ГУР Минобороны Украины
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