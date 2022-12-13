В Пентагоне оценили, какое количество войск РФ остается на левом берегу Днепра в Херсонской области

"Я не буду называть конкретные цифры, скажу лишь, что на восточном берегу реки находятся десятки тысяч российских войск", – сказал он.
По словам представителя Пентагона, украинские войска на этом направлении продолжают усилия по укреплению уже занятых позиций, "что им в основном удается".
"Серьезных боев, подобных тем, что мы наблюдаем в Бахмуте, [на этом направлении] нет", – добавил спикер.
В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября в город зашли украинские военные.
18 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты перебрасывают свои подразделения с херсонского направления на восток Украины.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, группировка российских войск, находившихся на правом берегу Днепра в Херсонской области, составляла около 40 тыс. военнослужащих.