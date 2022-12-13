В Пентагоне оценили, какое количество войск РФ остается на левом берегу Днепра в Херсонской области

В Пентагоне не назвали конкретное количество войск РФ на левобережье Херсонской области, но сообщили, что речь о десятках тысяч Фото: ЕРА (архив)

"Я не буду называть конкретные цифры, скажу лишь, что на восточном берегу реки находятся десятки тысяч российских войск", – сказал он.

По словам представителя Пентагона, украинские войска на этом направлении продолжают усилия по укреплению уже занятых позиций, "что им в основном удается".

"Серьезных боев, подобных тем, что мы наблюдаем в Бахмуте, [на этом направлении] нет", – добавил спикер.