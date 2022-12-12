Оккупанты с утра обстреляли Херсон, погибла женщина, еще четверо гражданских ранены – Офис генпрокурора

"В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени", – говорится в сообщении ведомства.

От прицельного попадания снарядов в дома загорелись несколько квартир в одной из многоэтажек.

"По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии", – отметили в прокуратуре.

Ведется расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

За сутки 11 декабря российская армия 57 раз обстреляла населенные пункты в Херсонской области, сообщали утром в ОВА.