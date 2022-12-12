Оккупанты с утра обстреляли Херсон, погибла женщина, еще четверо гражданских ранены – Офис генпрокурора

"В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени", – говорится в сообщении ведомства.
От прицельного попадания снарядов в дома загорелись несколько квартир в одной из многоэтажек.
"По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии", – отметили в прокуратуре.
Ведется расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
За сутки 11 декабря российская армия 57 раз обстреляла населенные пункты в Херсонской области, сообщали утром в ОВА.
Контекст:
В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.