Россияне обстреляли больницу в Херсоне, под удар попало родильное отделение

"Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали", – написал он.

Как отмечает херсонский филиал "Суспільного", взрывы в областном центре слышали около 14.00 и после 16.00.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, 14 ноября в городе официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского. Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

После деоккупации города Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.