Часть Херсона из-за российских обстрелов осталась без света – глава ОВА

"Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались центр города; Шуменский микрорайон; поселок Степановка", – написал он.
По словам Янушевича, всего без света остались 2549 абонентов.
"Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам", – сообщил глава ОВА.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.