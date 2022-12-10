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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Часть Херсона из-за российских обстрелов осталась без света – глава ОВА

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Всего без света остались 2549 абонентов
Всего без света остались 2549 абонентов
Фото: depositphotos.com

В части Херсона из-за российских обстрелов пропал свет. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 10 декабря.

"Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались центр города; Шуменский микрорайон; поселок Степановка", – написал он.

По словам Янушевича, всего без света остались 2549 абонентов.

"Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, энергетика, электричество, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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