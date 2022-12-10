Часть Херсона из-за российских обстрелов осталась без света – глава ОВА

Всего без света остались 2549 абонентов Фото: depositphotos.com

"Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждений линий электропитания снова без света остались центр города; Шуменский микрорайон; поселок Степановка", – написал он.

По словам Янушевича, всего без света остались 2549 абонентов.

"Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам", – сообщил глава ОВА.