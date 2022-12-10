"Разлетается, как херсонские арбузы". В Херсоне погасили почтовую марку, посвященную деоккупации города

"Выпуск марки был анонсирован еще в День освобождения Херсона, и вот сегодня перед нами произведение художника Андрея Сагача, которое в Украине и даже за ее пределами будет напоминать о несокрушимой Херсонщине. На марке мы видим ломтик херсонского арбуза, семена которого символизируют вражеские ракеты. На ломте – иллюстрации героического сопротивления херсонцев", – написал Янушевич.

Фото: Igor Smelyansky/Ігор Смілянський / Telegram

Он отметил, что на погашении присутствовали замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский и представители городской власти.

Тимошенко также посвятил пост гашению марки, отметив, что она после появления в продаже "разлетается, как херсонские арбузы".

Он также подчеркнул, что "Укрпошта" оперативно заходит в деоккупированные населенные пункты, обеспечивая связь, выплаты и получение гуманитарной помощи.

"Отделения "Укрпошти" продолжают открываться в городе и области. Предстоит еще много работы, много новых марок и много городов, где нужно возобновить работу!" – добавил Тимошенко.

"Я знаю, что марок в отделениях почти нет (или совсем нет). Ну, популярная марка она такая, так что в следующий раз не медлите. Но еще видел несколько писем в отделении в Чернобаевке", – заявил после погашения глава "Укрпошти".

11 ноября, когда стало известно о деоккупации Херсона, Смелянский объявил предзаказ на марку "Херсон – это Украина!". Глава "Укрпошти" уточнил, что марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре". Ее можно было забронировать через интернет. Уже 14 ноября он сообщил, что раскуплены все марки, которые можно было купить по предзаказу до официального запуска (почти 40% от тиража).

В "Укрпошті" уточняли, что тираж херсонской марки – 900 тыс.