"Разлетается, как херсонские арбузы". В Херсоне погасили почтовую марку, посвященную деоккупации города

"Выпуск марки был анонсирован еще в День освобождения Херсона, и вот сегодня перед нами произведение художника Андрея Сагача, которое в Украине и даже за ее пределами будет напоминать о несокрушимой Херсонщине. На марке мы видим ломтик херсонского арбуза, семена которого символизируют вражеские ракеты. На ломте – иллюстрации героического сопротивления херсонцев", – написал Янушевич.
Он отметил, что на погашении присутствовали замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский и представители городской власти.
Тимошенко также посвятил пост гашению марки, отметив, что она после появления в продаже "разлетается, как херсонские арбузы".
Он также подчеркнул, что "Укрпошта" оперативно заходит в деоккупированные населенные пункты, обеспечивая связь, выплаты и получение гуманитарной помощи.
"Отделения "Укрпошти" продолжают открываться в городе и области. Предстоит еще много работы, много новых марок и много городов, где нужно возобновить работу!" – добавил Тимошенко.
"Я знаю, что марок в отделениях почти нет (или совсем нет). Ну, популярная марка она такая, так что в следующий раз не медлите. Но еще видел несколько писем в отделении в Чернобаевке", – заявил после погашения глава "Укрпошти".
11 ноября, когда стало известно о деоккупации Херсона, Смелянский объявил предзаказ на марку "Херсон – это Украина!". Глава "Укрпошти" уточнил, что марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре". Ее можно было забронировать через интернет. Уже 14 ноября он сообщил, что раскуплены все марки, которые можно было купить по предзаказу до официального запуска (почти 40% от тиража).
В "Укрпошті" уточняли, что тираж херсонской марки – 900 тыс.
После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности), "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.