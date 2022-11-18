Смелянский рассказал, что может быть изображено на новой марке "Укрпошти"

"Люблю начинать пятницу с позитива. После марки с херсонским арбузом нас просят выпустить марку с мелитопольской черешней и "тем самым" енотом. Однако на все события марок не хватит, может, объединим?" – написал он.

Речь идет о еноте, которого вместе с другими животными украли российские военные из зоопарка Херсона. История получила большой резонанс, на сайте президента Украины появилась петиция об обмене памятника российской царице Екатерине II в Одессе на херсонского енота.