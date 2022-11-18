Смелянский рассказал, что может быть изображено на новой марке "Укрпошти"

"Люблю начинать пятницу с позитива. После марки с херсонским арбузом нас просят выпустить марку с мелитопольской черешней и "тем самым" енотом. Однако на все события марок не хватит, может, объединим?" – написал он.
Речь идет о еноте, которого вместе с другими животными украли российские военные из зоопарка Херсона. История получила большой резонанс, на сайте президента Украины появилась петиция об обмене памятника российской царице Екатерине II в Одессе на херсонского енота.
После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности), "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.
11 ноября Смелянский объявил предзаказ на марку "Херсон – это Украина!". Глава "Укрпошти" уточнил, что марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре". Ее можно было забронировать через интернет.