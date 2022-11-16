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16 ноября, 2022
 
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Автор фразы "Доброго вечора, ми з України" выпустил сувенирные марки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Cувенирные марки погашены специальным почтовым штемпелем с датой деоккупации Херсона 11 ноября 2022 года
Cувенирные марки погашены специальным почтовым штемпелем с датой деоккупации Херсона – 11 ноября 2022 года
Фото: underground_post / Facebook

Автор фразы "Доброго вечора, ми з України", фронтмен группы "Даха Браха" Марко Галаневич выпустил сувенирные марки со ставшим крылатым выражением. Об этом сообщила "Підпільна пошта України" на своей странице в Facebook.

Эту марку Галаневич нарисовал на конкурс "Укрпошти" на создание одноименной марки. Однако выбрали другой рисунок. Тогда музыкант выпустил тираж сувенирных марок, конвертов и открыток "Доброго вечора, ми з України" в авторской версии.

В дизайне автор использовал шрифт, созданный Нилом Хасевичем для агитационных материалов УПА (цифровую версию шрифта создала Марчела Можина, исследовательница шрифтовой визуальной культуры).

10 конвертов подписаны лично Галаневичем, сувенирные марки погашены специальным почтовым штемпелем с датой деоккупации Херсона – 11 ноября 2022 года. Всю прибыль от реализации тиража передадут на нужды украинских защитников, пишет "Підпільна пошта України".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656959156009527&set=a.612513187120791&type=3

Контекст:

Появление фразы "Доброго вечора, ми з України" украинцы обязаны участнику группы "Даха Браха" Марку Галаневичу, а позже группе Probass&Hardy, использовавшей ее для трека, который с началом войны стал любимым в Украине и мире.

Фразу "Доброго вечора, ми з України" украинцы выбрали из пяти поданных на голосование тем как сюжет следующей почтовой марки военного времени. В открытом конкурсе на лучший эскиз к марке победу одержал рисунок Анастасии Бондарец. В голосовании приняли участие почти 900 тыс. респондентов, 340 тыс. из которых отдали голос за эскиз с трактором, который тянет российский металлолом. По словам автора, ее рисунок о том, как каждый украинец делает все от него зависящее, в силу своих возможностей, чтобы приблизить победу Украины.

Теги: Украина, война России против Украины, Укрпошта, ДахаБраха
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