Автор фразы "Доброго вечора, ми з України" выпустил сувенирные марки

Эту марку Галаневич нарисовал на конкурс "Укрпошти" на создание одноименной марки. Однако выбрали другой рисунок. Тогда музыкант выпустил тираж сувенирных марок, конвертов и открыток "Доброго вечора, ми з України" в авторской версии.

В дизайне автор использовал шрифт, созданный Нилом Хасевичем для агитационных материалов УПА (цифровую версию шрифта создала Марчела Можина, исследовательница шрифтовой визуальной культуры).

10 конвертов подписаны лично Галаневичем, сувенирные марки погашены специальным почтовым штемпелем с датой деоккупации Херсона – 11 ноября 2022 года. Всю прибыль от реализации тиража передадут на нужды украинских защитников, пишет "Підпільна пошта України".