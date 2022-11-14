"Полный sold out". "Украинцы раскупили почтовые марки, посвященные Херсону

"Друзья, чтобы ответить сразу всем – у нас полный sold out. Украинцы так искренне ждали освобождения города, что раскупили все марки, которые мы запустили еще до официального запуска (почти 40% от тиража). Думаю, вы согласитесь, что нам еще нужно приберечь немного на день запуска и порадовать херсонские отделения, которые месяцами не видели почтовой продукции Украины, а также другие отделения по всей стране", – написал он.

Смелянский посоветовал тем, кто не успел купить марку, не расстраиваться, а подождать ее выпуска и приобрести офлайн. Также марку получат владельцы абонементов "Укрпошти".

"В следующий раз, когда "Укрпошта" откроет предзаказ, сразу переходите на сайт и заказывайте, потому что марки, как деньги, хотелось бы напечатать миллиарды, но нельзя", – добавил он.