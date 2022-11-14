"Полный sold out". "Украинцы раскупили почтовые марки, посвященные Херсону

"Друзья, чтобы ответить сразу всем – у нас полный sold out. Украинцы так искренне ждали освобождения города, что раскупили все марки, которые мы запустили еще до официального запуска (почти 40% от тиража). Думаю, вы согласитесь, что нам еще нужно приберечь немного на день запуска и порадовать херсонские отделения, которые месяцами не видели почтовой продукции Украины, а также другие отделения по всей стране", – написал он.
Смелянский посоветовал тем, кто не успел купить марку, не расстраиваться, а подождать ее выпуска и приобрести офлайн. Также марку получат владельцы абонементов "Укрпошти".
"В следующий раз, когда "Укрпошта" откроет предзаказ, сразу переходите на сайт и заказывайте, потому что марки, как деньги, хотелось бы напечатать миллиарды, но нельзя", – добавил он.
После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности). Также 4 ноября вышла марка "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.
11 ноября Смелянский объявил предзаказ на марку "Херсон – это Украина!". Глава "Укрпошти" уточнил, что марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре". Ее можно было забронировать через интернет.
В "Укрпошті" уточняли, что тираж херсонской марки – 900 тыс.