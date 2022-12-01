Смелянский показал новую марку "Укрпошти" ко Дню ВСУ

"Мы все с вами ждем новое оружие, которое позволит нам защитить наше небо. И оно обязательно будет и у Украины, и на наших марках. Но нельзя и забывать о том оружии, которое уже сегодня защищает нашу страну и жизнь его защитников", – отметил он.

Смелянский сообщил, что марка выйдет 6 декабря, однако уже сейчас можно сделать предзаказ на сайте "Укрпошти".

На марках будут изображены образцы военного отечественного и зарубежного вооружения: "Ольха", "Нептун", "Стугна-П", Bayraktar ТВ2, FGM-149 Javelin, M142 HIMARS. Тираж листа всего 200 тыс. экземпляров, отметил глава "Укрпошти".

"Помощи ВСУ много не бывает. Поэтому мы сделали этот выпуск благотворительным, чтобы вы также могли поблагодарить и помочь. Стоимость марочного листа – 90 грн, из которых 18 грн – благотворительный взнос, который будет использован на нужды ВСУ. Я бы не медлил, потому что онлайн можно заказать, пока есть свет и связь, а вот в наших отделениях даже тогда, когда его нет. А оружие будет!" – написал Смелянский.