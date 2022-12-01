Смелянский показал новую марку "Укрпошти" ко Дню ВСУ

"Мы все с вами ждем новое оружие, которое позволит нам защитить наше небо. И оно обязательно будет и у Украины, и на наших марках. Но нельзя и забывать о том оружии, которое уже сегодня защищает нашу страну и жизнь его защитников", – отметил он.
Смелянский сообщил, что марка выйдет 6 декабря, однако уже сейчас можно сделать предзаказ на сайте "Укрпошти".
На марках будут изображены образцы военного отечественного и зарубежного вооружения: "Ольха", "Нептун", "Стугна-П", Bayraktar ТВ2, FGM-149 Javelin, M142 HIMARS. Тираж листа всего 200 тыс. экземпляров, отметил глава "Укрпошти".
"Помощи ВСУ много не бывает. Поэтому мы сделали этот выпуск благотворительным, чтобы вы также могли поблагодарить и помочь. Стоимость марочного листа – 90 грн, из которых 18 грн – благотворительный взнос, который будет использован на нужды ВСУ. Я бы не медлил, потому что онлайн можно заказать, пока есть свет и связь, а вот в наших отделениях даже тогда, когда его нет. А оружие будет!" – написал Смелянский.
После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности), "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.
11 ноября Смелянский объявил предзаказ на марку "Херсон – это Украина!". Глава "Укрпошти" уточнил, что марка будет запущена "непосредственно в Херсоне в декабре". Ее можно было забронировать через интернет.