Ночь в Херсонской области: более 50 обстрелов и два пожара в жилых домах

По его словам, оккупанты атаковали гражданские цели из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

"Враг продолжает бить по жилым кварталам Херсона. Рашисты попали в инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома", – написал Янушевич.

В результате один человек получил ранения, добавил глава ОВА.

Херсонский городской совет утром сообщил в Telegram, что пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрелов. В одном из районов Херсона загорелись жилой дом, гараж и автомобиль в нем. Ночью ГСЧС выезжали тушить крышу и другого жилья, загоревшегося после прилета, отметили в горсовете.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.