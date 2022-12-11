Около 90% Херсона и близлежащих населенных пунктов уже со светом – глава ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 11 декабря.

"В Херсоне после российских обстрелов возобновили электроснабжение – со светом около 90% города и близлежащих населенных пунктов", – написал он.

10 декабря Янушевич сообщал, что часть Херсона осталась без света из-за российских обстрелов.