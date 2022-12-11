Около 90% Херсона и близлежащих населенных пунктов уже со светом – глава ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 11 декабря.
"В Херсоне после российских обстрелов возобновили электроснабжение – со светом около 90% города и близлежащих населенных пунктов", – написал он.
10 декабря Янушевич сообщал, что часть Херсона осталась без света из-за российских обстрелов.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.